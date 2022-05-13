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https://arabic.sputniknews.com/20220513/موسكو-تعزي-بوفاة-رئيس-الإمارات-خليفة-بن-زايد-1062180302.html
موسكو تعزي بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد
موسكو تعزي بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد
أعربت موسكو عن تعازيها في وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مثمنة دوره في تطوير العلاقات مع روسيا، واصفة إياه بأنه كان عاليا جدا. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T10:58+0000
2022-05-13T10:58+0000
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روسيا
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وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "نعرب عن تعازينا لأصدقائنا في الإمارات. هذه خسارة كبيرة لشعب الإمارات. لدينا علاقات جيدة للغاية مع هذا البلد، ودور خليفة بن زايد آل نهيان في هذا، لطالما كان مهما للغاية".أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
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العالم العربي, روسيا

موسكو تعزي بوفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد

10:58 GMT 13.05.2022
© AP Photo / KAMRAN JEBREILIالشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / KAMRAN JEBREILI
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أعربت موسكو عن تعازيها في وفاة رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، مثمنة دوره في تطوير العلاقات مع روسيا، واصفة إياه بأنه كان عاليا جدا.
وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف: "نعرب عن تعازينا لأصدقائنا في الإمارات. هذه خسارة كبيرة لشعب الإمارات. لدينا علاقات جيدة للغاية مع هذا البلد، ودور خليفة بن زايد آل نهيان في هذا، لطالما كان مهما للغاية".
أعلنت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
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