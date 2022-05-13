https://arabic.sputniknews.com/20220513/نيبنزيا-لا-تزال-روسيا-تتلقى-أدلة-على-مشاركة-الولايات-المتحدة-في-الأنشطة-البيولوجية-في-أوكرانيا-1062192514.html

نيبينزيا: روسيا ستستخدم المواد 5 و6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية

نيبينزيا: روسيا ستستخدم المواد 5 و6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية

قال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، أن روسيا لا تزال تتلقى أدلة على مشاركة الولايات المتحدة في الأنشطة البيولوجية الخطيرة في... 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T14:19+0000

2022-05-13T14:19+0000

2022-05-13T14:55+0000

روسيا

العالم

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وأضاف نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي أن "روسيا ستوزع على مجلس الأمن الدولي أدلة جديدة على الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا".وقال: "لقد جمعنا بالفعل قدرًا كبيرًا من المواد التي تشير بشكل مباشر إلى وقائع انتهاكات اتفاقية الأسلحة البيولوجية من قبل الولايات المتحدة وأوكرانيا، ونواصل جمع هذه المواد وتحليلها. مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن الجانب الأمريكي يرفض أي مناقشة بناءة بشأن هذا الموضوع".وشدد على أنه "بمجرد الانتهاء من جمع المواد، سنعرضها على المجلس للتحقيق فيها".وأكد أن "روسيا تخطط لاستخدام المادتين 5 و6 من اتفاقية الأسلحة البيولوجية للتحقيق في الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا".للتذكير - المــادة الخامسة: تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها من أجل حل أية مشاكل قد تطرأ فيما يتعلق بهدف الاتفاقية أو بتطبيق أحكامها، ويمكن أيضاً أن يجري التشاور والتعاون وفقاً لهذه المادة عن طريق الإجراءات الدولية المناسبة ضمن إطار الأمم المتحدة ووفقاً لميثاقها.المــادة السادسة: 1- لأية دولة من الدول الأطراف في الاتفاقية ترى في تصرف أية دولة أخرى من الدول الأطراف خرقاً للالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذه الاتفاقية أن تقدم شكوى إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وينبغي أن تتضمن هذه الشكوى جميع الأدلة الممكنة لإثبات صحتها وأن تتضمن كذلك طلب نظر مجلس الأمن فيها.2- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تتعاون في تنفيذ أي تحقيق قد يجريه مجلس الأمن ووفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة استناداً إلى الشكوى الواردة إليه ويقوم مجلس الأمن بإعلام الدول الأطراف في الاتفاقية بنتائج التحقيق.

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