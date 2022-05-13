https://arabic.sputniknews.com/20220513/هولندا-تزود-أوكرانيا-بخمسة-مدافع-هاوتزر-ذاتية-الحركة-1062188860.html
هولندا تزود أوكرانيا بخمسة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
هولندا تزود أوكرانيا بخمسة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الجمعة، أن أمستردام تعتزم تزويد نظام كييف بخمسة مدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة، على خلفية الأزمة الأوكرانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:16+0000
2022-05-13T13:16+0000
2022-05-13T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرن، في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي، إن بلادها تعتزم تزويد أوكرانيا بخمس منشآت مدفعية ذاتية الحركة.وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، في وقت سابق، أن برلين ستزود أوكرانيا بـ 7 مدافع هاوتزر 2000.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, رصد عسكري
هولندا تزود أوكرانيا بخمسة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الجمعة، أن أمستردام تعتزم تزويد نظام كييف بخمسة مدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرن، في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي، إن بلادها تعتزم تزويد أوكرانيا بخمس منشآت مدفعية ذاتية الحركة.
"أبلغ مجلس الوزراء مؤخرا رده على العرض المقترح لمدافع الهاوتزر المدرعة بالتعاون مع ألمانيا... في المجموع، نحن نتحدث عن اثني عشر منشأة مدفعية ذاتية الحركة، ستزود هولندا 5 منها، وألمانيا 7".
كاجسا أولونغرن
وزيرة الدفاع الهولندية
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، في وقت سابق، أن برلين ستزود أوكرانيا بـ 7 مدافع هاوتزر 2000.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.