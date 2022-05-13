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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220513/هولندا-تزود-أوكرانيا-بخمسة-مدافع-هاوتزر-ذاتية-الحركة-1062188860.html
هولندا تزود أوكرانيا بخمسة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
هولندا تزود أوكرانيا بخمسة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة
أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الجمعة، أن أمستردام تعتزم تزويد نظام كييف بخمسة مدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة، على خلفية الأزمة الأوكرانية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:16+0000
2022-05-13T13:16+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
رصد عسكري
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وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرن، في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي، إن بلادها تعتزم تزويد أوكرانيا بخمس منشآت مدفعية ذاتية الحركة.وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، في وقت سابق، أن برلين ستزود أوكرانيا بـ 7 مدافع هاوتزر 2000.وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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العالم, رصد عسكري

هولندا تزود أوكرانيا بخمسة مدافع هاوتزر ذاتية الحركة

13:16 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRANDالدفاع الجوي الجيش الألماني
الدفاع الجوي الجيش الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / JONATHAN NACKSTRAND
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أعلنت وزارة الدفاع الهولندية، اليوم الجمعة، أن أمستردام تعتزم تزويد نظام كييف بخمسة مدافع "هاوتزر" ذاتية الحركة، على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقالت وزيرة الدفاع الهولندية كاجسا أولونغرن، في رسالة إلى مجلس النواب الهولندي، إن بلادها تعتزم تزويد أوكرانيا بخمس منشآت مدفعية ذاتية الحركة.

"أبلغ مجلس الوزراء مؤخرا رده على العرض المقترح لمدافع الهاوتزر المدرعة بالتعاون مع ألمانيا... في المجموع، نحن نتحدث عن اثني عشر منشأة مدفعية ذاتية الحركة، ستزود هولندا 5 منها، وألمانيا 7".

كاجسا أولونغرن
وزيرة الدفاع الهولندية
وأكدت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبريخت، في وقت سابق، أن برلين ستزود أوكرانيا بـ 7 مدافع هاوتزر 2000.
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град Народной милиции ДНР в районе села Новотроицкое - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:14 GMT
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