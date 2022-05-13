https://arabic.sputniknews.com/20220513/هيئة-البث-الإسرائيلية-تنشر-مقطعا-للاعتداء-على-جنازة-الصحفية-شيرين-أبو-عاقلة-فيديو-1062189466.html
هيئة البث الإسرائيلية تنشر مقطعا للاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة... فيديو
هيئة البث الإسرائيلية تنشر مقطعا للاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة... فيديو
نشرت هيئة البث الإسرائيلية، كان، مقطعا يظهر اعتداء قوات إسرائيلية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:25+0000
2022-05-13T13:25+0000
2022-05-13T13:25+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع "تويتر"، اعتبرت أن وجود المشيعين في المستشفى الفرنسي بالشيخ جراح لحضور جنازة شيرين أبو عاقله، وتلويحهم بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية، مبررا لاندلاع الاشتباكات.ووفقا للمقطع فإن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع المشاركين في تشييع الجنازة الأمر الذي كاد أن يسقط معه التابوت الذي يحمل جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.وقد أصيب، في اليوم نفسه، زميلها الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، إلا أن وضعه الآن مستقر.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
هيئة البث الإسرائيلية تنشر مقطعا للاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة... فيديو
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نشرت هيئة البث الإسرائيلية، كان، مقطعا يظهر اعتداء قوات إسرائيلية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع "تويتر"، اعتبرت أن وجود المشيعين في المستشفى الفرنسي بالشيخ جراح لحضور جنازة شيرين أبو عاقله، وتلويحهم بأعلام
منظمة التحرير الفلسطينية، مبررا لاندلاع الاشتباكات.
ووفقا للمقطع فإن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع المشاركين في تشييع الجنازة الأمر الذي كاد أن يسقط معه التابوت الذي يحمل جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.
ويظهر في المقطع المصور أيضا إطلاق القوات الإسرائيلية
لقنابل الغاز والرصاص داخل المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.
أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت رصاصة في الرأس، على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.
وقد أصيب، في اليوم نفسه، زميلها الصحفي علي
السمودي برصاصة في الظهر، إلا أن وضعه الآن مستقر.