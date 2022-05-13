https://arabic.sputniknews.com/20220513/والدان-يقاضيان-ابنهما-ويطلبان-تعويضا-ماليا-ضخما-لأنه-لم-ينجب-حفيدا-يسليهما-1062178064.html
والدان يقاضيان ابنهما ويطلبان تعويضا ماليا ضخما لأنه لم ينجب حفيدا يسليهما
والدان يقاضيان ابنهما ويطلبان تعويضا ماليا ضخما لأنه لم ينجب حفيدا يسليهما
رفع زوجان في ولاية أوتارانتشال، شمالي الهند، دعوى قضائية ضد ابنهما الوحيد وزوجته لعدم إنجابهما حفيدا لهما بعد 6 سنوات من الزواج. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T09:54+0000
2022-05-13T09:54+0000
2022-05-13T09:54+0000
مجتمع
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وقال سانجيف وسادهانا براساد، 61 و57 عاما، إنهما أنفقا كل مدخراتهما في تربية ابنهما ودفع تكاليف تدريبه كطيار في الولايات المتحدة بـ65 ألف دولار، بالإضافة إلى حفل زفافه الفخم، في فندق خمس نجوم وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار ومصاريف قضاء شهر عسل في الخارج.وقال محامي الزوجين لصحيفة "ذي ناشيونال" إن الزوجين طالبا بتعويض مالي "بسبب الوحشية النفسية".وأضاف: "إنه حلم لكل والد أن يصبح جداً. هما ينتظران منذ سنوات ليصبحا جدّين".ويطالب الوالدان ابنهما بتعويضات تقدر بنحو 650 ألف دولار، إذا لم ينجب لهما حفيدا في غضون عام.ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في التماس الزوجين في 17 مايو/أيار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
والدان يقاضيان ابنهما ويطلبان تعويضا ماليا ضخما لأنه لم ينجب حفيدا يسليهما
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رفع زوجان في ولاية أوتارانتشال، شمالي الهند، دعوى قضائية ضد ابنهما الوحيد وزوجته لعدم إنجابهما حفيدا لهما بعد 6 سنوات من الزواج.
وقال سانجيف وسادهانا براساد، 61 و57 عاما، إنهما أنفقا كل مدخراتهما في تربية ابنهما ودفع تكاليف تدريبه كطيار في الولايات المتحدة بـ65 ألف دولار، بالإضافة إلى حفل زفافه الفخم، في فندق خمس نجوم وسيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار ومصاريف قضاء شهر عسل في الخارج.
وقال براساد: "إبني متزوج منذ ست سنوات لكنه وزوجته لا يخططان لإنجاب طفل". وأضاف: "على الأقل إذا كان لدينا حفيد نقضي الوقت معه، فسيصبح ألمنا محتملاً"، وفقا لـ"بي.بي.سي".
وقال محامي الزوجين لصحيفة "ذي ناشيونال" إن الزوجين طالبا بتعويض مالي "بسبب الوحشية النفسية".
وأضاف: "إنه حلم لكل والد أن يصبح جداً. هما ينتظران منذ سنوات ليصبحا جدّين".
ويطالب الوالدان ابنهما بتعويضات تقدر بنحو 650 ألف دولار، إذا لم ينجب لهما حفيدا في غضون عام.
ومن المتوقع أن تنظر المحكمة في التماس الزوجين في 17 مايو/أيار.