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https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الخارجية-الأمريكي-انزعجنا-بشدة-من-صور-تدخل-الشرطة-الإسرائيلية-في-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-1062204199.html
وزير الخارجية الأمريكي: انزعجنا بشدة من صور تدخل الشرطة الإسرائيلية في ‏جنازة شيرين أبو عاقلة
وزير الخارجية الأمريكي: انزعجنا بشدة من صور تدخل الشرطة الإسرائيلية في ‏جنازة شيرين أبو عاقلة
علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على اقتحام الشرطة ‏الإسرائيلية مراسم تشييع جنازة الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.‏ 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T21:41+0000
2022-05-13T21:41+0000
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وكتب عبر حسابه على "تويتر": "لقد انزعجنا بشدة من صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل في جنازة الأمريكية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة".وتابع: "تستحق كل أسرة أن تُرقد أحبائها بكرامة ودون عوائق".ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، كان، مقطعا يظهر اعتداء قوات إسرائيلية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع "تويتر"، اعتبرت أن وجود المشيعين في المستشفى الفرنسي بالشيخ جراح لحضور جنازة شيرين أبو عاقله، وتلويحهم بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية، مبررا لاندلاع الاشتباكات.ووفقا للمقطع فإن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع المشاركين في تشييع الجنازة الأمر الذي كاد أن يسقط معه التابوت الذي يحمل جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.ويظهر في المقطع المصور أيضا إطلاق القوات الإسرائيلية لقنابل الغاز والرصاص داخل المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت رصاصة في الرأس، على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/الجيش-الإسرائيلي-لا-يمكن-تحديد-مصدر-إطلاق-النار-الذي-أدى-لمقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062195919.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم

وزير الخارجية الأمريكي: انزعجنا بشدة من صور تدخل الشرطة الإسرائيلية في ‏جنازة شيرين أبو عاقلة

21:41 GMT 13.05.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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علق وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، على اقتحام الشرطة ‏الإسرائيلية مراسم تشييع جنازة الصحفية والمراسلة الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة.‏
وكتب عبر حسابه على "تويتر": "لقد انزعجنا بشدة من صور الشرطة الإسرائيلية وهي تتدخل في جنازة الأمريكية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة".
وتابع: "تستحق كل أسرة أن تُرقد أحبائها بكرامة ودون عوائق".
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية، كان، مقطعا يظهر اعتداء قوات إسرائيلية على جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وحسب ما نشرته الهيئة عبر حسابها في موقع "تويتر"، اعتبرت أن وجود المشيعين في المستشفى الفرنسي بالشيخ جراح لحضور جنازة شيرين أبو عاقله، وتلويحهم بأعلام منظمة التحرير الفلسطينية، مبررا لاندلاع الاشتباكات.
ووفقا للمقطع فإن القوات الإسرائيلية اشتبكت مع المشاركين في تشييع الجنازة الأمر الذي كاد أن يسقط معه التابوت الذي يحمل جثمان الصحفية شيرين أبو عاقلة.
مئات الفلسطينيين يشيعون جنازة الصحفية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
الجيش الإسرائيلي: لا يمكن تحديد مصدر إطلاق النار الذي أدى لمقتل شيرين أبو عاقلة
15:16 GMT
ويظهر في المقطع المصور أيضا إطلاق القوات الإسرائيلية لقنابل الغاز والرصاص داخل المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت أول أمس الأربعاء، مقتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تغطيتها لمحاولة اقتحام تلك القوات مدينة جنين في الضفة الغربية.
أبو عاقلة البالغة من العمر 51 عاما تلقت رصاصة في الرأس، على الرغم من كونها ترتدي سترة الصحافة التي تميز الصحفيين عن غيرهم في التغطيات.
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