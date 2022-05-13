https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الخارجية-الأوكراني-يخطئ-في-رسالة-باللغة-الإنجليزية-أثارت-الجدل-1062189641.html
وزير الخارجية الأوكراني يخطئ في رسالة باللغة الإنجليزية أثارت الجدل
وزير الخارجية الأوكراني يخطئ في رسالة باللغة الإنجليزية أثارت الجدل
أخطأ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في رسالة باللغة الإنجليزية حول طلب لمجموعة السبع مصادرة الأصول الروسية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:44+0000
2022-05-13T13:44+0000
2022-05-13T13:44+0000
روسيا
العالم
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كتب كوليبا على حسابه في "تويتر" أنه طلب من دول مجموعة السبع سحب الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا لاستعادة البلاد.واستخدم كوليبا كلمة cease (بالإنكليزية "stop" - التوقف والكف عن) بدلاً من كلمة seize (الإنكليزية "seize ، pull" - سحب، حجز أو مصادرة)، ويتم نطق هذه الأفعال الإنجليزية بطريقة مماثلة. وبذلك يصبح المعنى: "التوقف والكف عن سحب الأصول الروسية..."، بدلا من "الحجز ومصادرة الأصول الروسية..". وبعد أن لفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى الخطأ، قام كوليبا بحذف المنشور ونشر النسخة الصحيحة من نصه.وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، إن على بروكسل أن تنظر في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة للمساعدة في دفع تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية الخاصة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الفكرة بالسرقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
وزير الخارجية الأوكراني يخطئ في رسالة باللغة الإنجليزية أثارت الجدل
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أخطأ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في رسالة باللغة الإنجليزية حول طلب لمجموعة السبع مصادرة الأصول الروسية.
كتب كوليبا على حسابه في "تويتر" أنه طلب من دول مجموعة السبع سحب الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا لاستعادة البلاد.
واستخدم كوليبا كلمة cease (بالإنكليزية "stop" - التوقف والكف عن) بدلاً من كلمة seize (الإنكليزية "seize ، pull" - سحب، حجز أو مصادرة)، ويتم نطق هذه الأفعال الإنجليزية بطريقة مماثلة. وبذلك يصبح المعنى: "التوقف والكف عن سحب الأصول الروسية..."، بدلا من "الحجز ومصادرة الأصول الروسية..".
وبعد أن لفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى الخطأ، قام كوليبا بحذف المنشور ونشر النسخة الصحيحة من نصه.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، إن على بروكسل أن تنظر في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة للمساعدة في دفع تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية الخاصة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الفكرة بالسرقة.