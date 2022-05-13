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وزير الخارجية الأوكراني يخطئ في رسالة باللغة الإنجليزية أثارت الجدل
وزير الخارجية الأوكراني يخطئ في رسالة باللغة الإنجليزية أثارت الجدل
أخطأ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في رسالة باللغة الإنجليزية حول طلب لمجموعة السبع مصادرة الأصول الروسية. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T13:44+0000
2022-05-13T13:44+0000
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كتب كوليبا على حسابه في "تويتر" أنه طلب من دول مجموعة السبع سحب الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا لاستعادة البلاد.واستخدم كوليبا كلمة cease (بالإنكليزية "stop" - التوقف والكف عن) بدلاً من كلمة seize (الإنكليزية "seize ، pull" - سحب، حجز أو مصادرة)، ويتم نطق هذه الأفعال الإنجليزية بطريقة مماثلة. وبذلك يصبح المعنى: "التوقف والكف عن سحب الأصول الروسية..."، بدلا من "الحجز ومصادرة الأصول الروسية..". وبعد أن لفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى الخطأ، قام كوليبا بحذف المنشور ونشر النسخة الصحيحة من نصه.وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، إن على بروكسل أن تنظر في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة للمساعدة في دفع تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية الخاصة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الفكرة بالسرقة.
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وزير الخارجية الأوكراني يخطئ في رسالة باللغة الإنجليزية أثارت الجدل

13:44 GMT 13.05.2022
© Sputnikوزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا
وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
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أخطأ وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا في رسالة باللغة الإنجليزية حول طلب لمجموعة السبع مصادرة الأصول الروسية.
كتب كوليبا على حسابه في "تويتر" أنه طلب من دول مجموعة السبع سحب الأصول السيادية الروسية وتحويلها إلى أوكرانيا لاستعادة البلاد.
واستخدم كوليبا كلمة cease (بالإنكليزية "stop" - التوقف والكف عن) بدلاً من كلمة seize (الإنكليزية "seize ، pull" - سحب، حجز أو مصادرة)، ويتم نطق هذه الأفعال الإنجليزية بطريقة مماثلة. وبذلك يصبح المعنى: "التوقف والكف عن سحب الأصول الروسية..."، بدلا من "الحجز ومصادرة الأصول الروسية..".
وبعد أن لفت مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الانتباه إلى الخطأ، قام كوليبا بحذف المنشور ونشر النسخة الصحيحة من نصه.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، في وقت سابق، إن على بروكسل أن تنظر في سحب احتياطيات النقد الأجنبي الروسي المجمدة للمساعدة في دفع تكلفة إعادة بناء أوكرانيا بعد انتهاء العملية الخاصة. ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف هذه الفكرة بالسرقة.
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