https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الخارجية-الفنلندي-فنلندا-قد-تتقدم-بطلب-للانضمام-إلى-الناتو-في-منتصف-الأسبوع-المقبل-1062167112.html
وزير الخارجية الفنلندي: فنلندا قد تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في منتصف الأسبوع المقبل
وزير الخارجية الفنلندي: فنلندا قد تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في منتصف الأسبوع المقبل
قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن بلاده قد تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو "في منتصف الأسبوع المقبل". 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T02:43+0000
2022-05-13T02:43+0000
2022-05-13T02:43+0000
دونباس. الإبادة الجماعية. 2014-2022
أخبار أوكرانيا
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طوكيو - سبوتنيك. وقال الوزير لإذاعة NHK اليابانية: "إذا كان هناك قرار من البرلمان، فسنفعل ذلك في منتصف الأسبوع المقبل"، مضيفا: "تدرس السويد نفس الإطار الزمني".وأكد الوزير أن فنلندا تريد السلام على الحدود مع روسيا ولكن يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات.ومن وجهة نظره، ستكون الفترة الانتقالية قبل الانضمام إلى التحالف خطيرة حقا. ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يساعد دعم المملكة المتحدة ومساعدتها من الدول الأوروبية الأخرى فنلندا على تجنب الصعوبات خلال هذه الفترة.وقررت كل من فنلندا والسويد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد القرار الروسي بشن العملية العسكرية في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/واشنطن-تدعم-أي-تحرك-من-فنلندا-والسويد-للانضمام-للناتو--1062166952.html
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أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الفنلندي: فنلندا قد تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو في منتصف الأسبوع المقبل
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قال وزير الخارجية الفنلندي، بيكا هافيستو، إن بلاده قد تتقدم بطلب للانضمام إلى الناتو "في منتصف الأسبوع المقبل".
طوكيو - سبوتنيك
. وقال الوزير لإذاعة NHK اليابانية: "إذا كان هناك قرار من البرلمان، فسنفعل ذلك في منتصف الأسبوع المقبل"، مضيفا: "تدرس السويد نفس الإطار الزمني".
وأكد الوزير أن فنلندا تريد السلام على الحدود مع روسيا ولكن يجب أن تكون مستعدة لأي تطورات.
ومن وجهة نظره، ستكون الفترة الانتقالية قبل الانضمام إلى التحالف خطيرة حقا. ومع ذلك، أعرب الوزير عن أمله في أن يساعد دعم المملكة المتحدة ومساعدتها من الدول الأوروبية الأخرى فنلندا على تجنب الصعوبات خلال هذه الفترة.
وقررت كل من فنلندا والسويد التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو بعد القرار الروسي بشن العملية العسكرية في أوكرانيا.