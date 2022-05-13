https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-الري-المصري-بلادنا-من-أكثر-دول-العالم-معاناة-من-الشح-المائي-1062198469.html
وزير الري المصري: بلادنا من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي
وزير الري المصري: بلادنا من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي
قال وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات كثيرة، على رأسها الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية،... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T16:41+0000
2022-05-13T16:41+0000
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جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المصري في مناقشات مع ممثلي مجموعة التعاون الدولي الهولندية، بشأن عدد من قضايا المياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل إعداد تقرير عن تاريخ التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأضاف الوزير خلال حديثه أن "مصر تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي".وأشار الوزير إلى أن "هذه التحديات دفعت وزارة الري إلى وضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، من المتوقع أن تزيد إلى 100 مليار دولار".وأكد وزير الري المصري، أن "هذه الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه".
https://arabic.sputniknews.com/20211023/وزير-الري-الأوغندي-نتفهم-أن-نهر-النيل-قضية-حياة-لمصر-1050513681.html
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أخبار سد النهضة الإثيوبي, مصر, أخبار مصر الآن
وزير الري المصري: بلادنا من أكثر دول العالم معاناة من الشح المائي
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قال وزير الري والموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، إن قطاع المياه في مصر يواجه تحديات كثيرة، على رأسها الزيادة السكانية، ومحدودية الموارد المائية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية".
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير المصري في مناقشات مع ممثلي مجموعة التعاون الدولي الهولندية، بشأن عدد من قضايا المياه، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك من أجل إعداد تقرير عن تاريخ التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه، بحسب موقع "بوابة الأهرام
".
23 أكتوبر 2021, 20:50 GMT
وأضاف الوزير خلال حديثه أن "مصر
تُعد من أكثر دول العالم التي تُعاني من الشح المائي".
وأشار الوزير إلى أن "هذه التحديات دفعت وزارة الري إلى وضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037، بالتعاون مع الوزارات المعنية باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، من المتوقع أن تزيد إلى 100 مليار دولار".
وأكد وزير الري المصري، أن "هذه الخطة تهدف إلى تحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه".