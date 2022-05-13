https://arabic.sputniknews.com/20220513/وزير-خارجية-قطر-نتابع-مع-السلطة-الفلسطينية-التحقيقات-ونريد-محاسبة-قاتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062197703.html

وزير خارجية قطر: نتابع مع السلطة الفلسطينية التحقيقات ونريد محاسبة قاتل شيرين أبو عاقلة

وزير خارجية قطر: نتابع مع السلطة الفلسطينية التحقيقات ونريد محاسبة قاتل شيرين أبو عاقلة

شدد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة اغتيال الصحافية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة. 13.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-13T16:16+0000

2022-05-13T16:16+0000

2022-05-13T16:16+0000

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

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وقال الوزير في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إن السلطة الفلسطينية تقوم بتحقيقاتها بحسب تواصلنا معها وستعلن نتائج التحقيقات، مضيفا وذكر موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن النتائج الأولية لتحقيق الجيش الإسرائيلي في مقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة غير قاطعة.وأضاف الموقع اليوم (الجمعة) نقلا عن الجيش أن التحقيق أثار احتمالين أحدهما أن أبو عاقلة التي لقيت مصرعها في الضفة الغربية يوم الأربعاء، أصيبت في طلق ناري كثيف من جانب فلسطينيين باتجاه مركبات عسكرية إسرائيلية، والثاني أن جنديا إسرائيليا كان يرد بإطلاق النار من سيارة جيب باتجاه مسلح أصابها بالخطأ.وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول في الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش يحقق في 3 حوادث إطلاق نار منفصلة قرب المكان الذي قتلت فيه شيرين، وإنه لا يستبعد احتمال أن تكون الرصاصة الذي أنهت حياتها قد أطلقها أحد جنوده.وأشار المسؤول إلى أن إطلاق النار وقع في شارع على بعد نحو 490 قدما من المكان الذي قتلت فيه أبو عاقلة، مضيفا أنه من بين الحوادث الثلاثة التي تم التحقيق فيها، كان "من المرجح أن يكون أحدها السبب في مقتل شيرين".وأوضح أن المحققين العسكريين أخذوا البنادق من أفراد الخدمة الإسرائيلية المتورطين في الحادث لإتاحتها للاختبار الباليستي.وأفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الإدارة الأمريكية تمارس ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين بهدف التعاون مع إسرائيل للتحقيق في اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، لكن السلطة الفلسطينية ترفض تماما.

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