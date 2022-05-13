https://arabic.sputniknews.com/20220513/وكالة-الإمارات-الرسمية-تنشر-صورا-لدفن-محمد-بن-زايد-جثمان-أخيه-خليفة-بن-زايد-1062202147.html
وكالة الإمارات الرسمية تنشر صورا لدفن محمد بن زايد جثمان أخيه خليفة بن زايد
وكالة الإمارات الرسمية تنشر صورا لدفن محمد بن زايد جثمان أخيه خليفة بن زايد
نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، مساء اليوم الجمعة، صورا من صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T19:39+0000
2022-05-13T19:39+0000
2022-05-13T19:39+0000
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وتبيّن الصور تقدّم ولي عهد أبو ظبي صفوف المصلين على روح أخيه الراحل، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في إمارة أبو ظبي.كذلك توضح الصور مشاركة الشيخ محمد بن زايد في مواراة الثرى جثمان أخيه الراحل، رئيس الإمارات العربية المتحدة، في مقبرة البطين في أبو ظبي.ويتلقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غد ا السبت، في قصر المشرف.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد.وقررت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءا من اليوم، فضلا عن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من نفس التاريخ.يشار إلى أنه تم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/محمد-بن-زايد-ينعى-أخيه-قائد-مرحلة-التمكين-خليفة-بن-زايد-1062193510.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
وكالة الإمارات الرسمية تنشر صورا لدفن محمد بن زايد جثمان أخيه خليفة بن زايد
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نشرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية، مساء اليوم الجمعة، صورا من صلاة الجنازة على رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وتبيّن الصور تقدّم ولي عهد أبو ظبي صفوف المصلين على روح أخيه الراحل، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في إمارة أبو ظبي.
كذلك توضح الصور مشاركة الشيخ محمد بن زايد في مواراة الثرى جثمان أخيه الراحل، رئيس الإمارات العربية المتحدة، في مقبرة البطين في أبو ظبي.
ويتلقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غد ا السبت، في قصر المشرف.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة رئيسها، الشيخ خليفة بن زايد
.
وقررت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءا من اليوم، فضلا عن تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من نفس التاريخ.
يشار إلى أنه تم انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.