https://arabic.sputniknews.com/20220513/ولي-عهد-أبو-ظبي-يؤدي-صلاة-الجنازة-على-أخيه-خليفة-بن-زايد-1062198980.html
ولي عهد أبو ظبي يؤدي صلاة الجنازة على أخيه خليفة بن زايد
ولي عهد أبو ظبي يؤدي صلاة الجنازة على أخيه خليفة بن زايد
أدى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة الجنازة على جثمان أخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T17:29+0000
2022-05-13T17:29+0000
2022-05-13T17:29+0000
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وشيّع الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان جثمان رئيس الإمارات إلى مثواه الأخير، ودفن في مقبرة البطين في أبو ظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأعلنت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، سيتلقى تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غدا السبت، في قصر المشرف.وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/محمد-بن-زايد-ينعى-أخيه-قائد-مرحلة-التمكين-خليفة-بن-زايد-1062193510.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
ولي عهد أبو ظبي يؤدي صلاة الجنازة على أخيه خليفة بن زايد
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أدى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، صلاة الجنازة على جثمان أخيه رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول في إمارة أبو ظبي.
وشيّع الشيخ محمد بن زايد وشيوخ آل نهيان جثمان رئيس الإمارات إلى مثواه الأخير، ودفن في مقبرة البطين في أبو ظبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية
(وام).
وأعلنت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، سيتلقى تعازي أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات في الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غدا السبت، في قصر المشرف.
وأعلنت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان مدة 40 يوما، ابتداءً من اليوم.
كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من اليوم.
يشار إلى انتخاب الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، كثاني رئيس لدولة الإمارات، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2004.
وتولى الشيخ خليفة بن زايد، مهامه كحاكم لإمارة أبوظبي، بعد وفاة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي انتُخب أول رئيس للبلاد في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971، والذي توفي في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2004.