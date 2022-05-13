https://arabic.sputniknews.com/20220513/-أوكيناوا-اليابانية-تدعو-حكومتها-لإلغاء-خطط-نقل-قاعدة-أمريكية--1062170080.html
أوكيناوا اليابانية تدعو حكومتها لإلغاء خطط نقل قاعدة أمريكية
أوكيناوا اليابانية تدعو حكومتها لإلغاء خطط نقل قاعدة أمريكية
دعت محافظة أوكيناوا اليابانية الحكومة المركزية إلى إلغاء خطة لنقل قاعدة جوية أمريكية داخل المحافظة، وذلك في مقترحاتها الجديدة قبل الذكرى الخمسين لعودتها إلى... 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T06:59+0000
2022-05-13T06:59+0000
2022-05-13T06:59+0000
العالم
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وسلم حاكم المحافظة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مجموعة من المقترحات في مكتبه، والتي جاء فيها إن اتفاقية عمرها عقود تحدد حقوق الولايات المتحدة، ويجب مراجعة ملف قواتها في اليابان، بحسب ما نقل موقع kyodonews.ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن حاكم المحافظة ديني تاماكي، قوله خلال مؤتمر صحفي حول المقترحات الخاصة بـ "تحقيق أوكيناوا المسالمة والمزدهرة" قبل الذكرى السنوية في 15 مايو/أيار الجاري، إن السياسة الأمنية اليابانية تعتمد "بشدة" على أوكيناوا.وأضاف أن الوثائق الجديدة تذكر أن المحافظة تستضيف 70.3% من الأراضي التي تحتلها القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان.وقال تاماكي: "بما أن المقترحات التي صدرت عام 1971 دعت إلى إنشاء جزيرة مسالمة دون قواعد عسكرية، أريد الالتزام بالمبدأ الذي كان يأمله السكان قبل 50 عامًا".وفي الاستفتاء الأول الذي أجرته المحافظة في عام 2019 على خطة نقل القاعدة ، رفض أكثر من 70 في المئة من مستطلعي الرأي الخطة، لكن الحكومة اليابانية تتمسك برأيها بأن النقل هو "الحل الوحيد" لإزالة المخاطر التي تشكلها.وسلم تاماكي الوثائق إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ورئيسي مجلسي البرلمان والسفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل.وتخطط الحكومة اليابانية لنقل محطة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة سكنية مزدحمة في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية، وكلاهما في أوكيناوا، على النحو المتفق عليه مع حكومة الولايات المتحدة في عام 1996.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
أوكيناوا اليابانية تدعو حكومتها لإلغاء خطط نقل قاعدة أمريكية
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دعت محافظة أوكيناوا اليابانية الحكومة المركزية إلى إلغاء خطة لنقل قاعدة جوية أمريكية داخل المحافظة، وذلك في مقترحاتها الجديدة قبل الذكرى الخمسين لعودتها إلى اليابان.
وسلم حاكم المحافظة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مجموعة من المقترحات في مكتبه، والتي جاء فيها إن اتفاقية عمرها عقود تحدد حقوق الولايات المتحدة، ويجب مراجعة ملف قواتها في اليابان، بحسب ما نقل
موقع kyodonews.
ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن حاكم المحافظة ديني تاماكي، قوله خلال مؤتمر صحفي حول المقترحات الخاصة بـ "تحقيق أوكيناوا المسالمة والمزدهرة" قبل الذكرى السنوية في 15 مايو/أيار الجاري، إن السياسة الأمنية اليابانية تعتمد "بشدة" على أوكيناوا.
واتفقت الحكومتان الأمريكية واليابانية على نقل الولايات المتحدة لقاعدتها التابعة لمشاة البحرية من منطقة سكنية مزدحمة في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية، وكلاهما في جزيرة أوكيناوا.
وأضاف أن الوثائق الجديدة تذكر أن المحافظة تستضيف 70.3% من الأراضي التي تحتلها القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان.
وقال تاماكي: "بما أن المقترحات التي صدرت عام 1971 دعت إلى إنشاء جزيرة مسالمة دون قواعد عسكرية، أريد الالتزام بالمبدأ الذي كان يأمله السكان قبل 50 عامًا".
وفي الاستفتاء الأول الذي أجرته المحافظة في عام 2019 على خطة نقل القاعدة
، رفض أكثر من 70 في المئة من مستطلعي الرأي الخطة، لكن الحكومة اليابانية تتمسك برأيها بأن النقل هو "الحل الوحيد" لإزالة المخاطر التي تشكلها.
وسلم تاماكي الوثائق إلى رئيس الوزراء فوميو كيشيدا ورئيسي مجلسي البرلمان والسفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل.
وتخطط الحكومة اليابانية لنقل محطة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية من منطقة سكنية مزدحمة في جينوان إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية، وكلاهما في أوكيناوا، على النحو المتفق عليه مع حكومة الولايات المتحدة في عام 1996.