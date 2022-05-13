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https://arabic.sputniknews.com/20220513/-سبيس-إكس-تعلن-توفير-قمرها-الصناعي-لخدمة-الإنترنت-في-32-دولة-1062197326.html
‏ "سبيس إكس" تعلن توفير قمرها الصناعي لخدمة الإنترنت في 32 دولة
‏ "سبيس إكس" تعلن توفير قمرها الصناعي لخدمة الإنترنت في 32 دولة
أعلنت شركة "سبيس إكس"، التابعة للملياردير إيلون ماسك، عن توفير قمرها الصناعي "ستار لينك" الخاص ‏بتزويد خدمة الإنترنت في 32 دولة.‏ 13.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-13T15:54+0000
2022-05-13T15:54+0000
شركة "سبيس إكس"
إيلون ماسك
مجتمع
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وتشمل الدول الجديدة التي من الممكن شحن الأقمار لها "على الفور"، وفقا لـ"سبيس إكس"، أجزاء من أستراليا والبرازيل وتشيلي وأمريكا وكندا ومعظم أوروبا.وتوسعت خدمة أقمار "ستار لينك" بشكل مطرد منذ إصدارها التجريبي في العام الماضي، والتي بدأت بـ12 دولة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2021، ثم ارتفع العدد إلى 25 دولة في شهر فبراير/ شباط الماضي.ونشرت "ستار لينك" في بيانها، اليوم الجمعة، خريطة بالمناطق التي تم تمييزها على أنه "متوفر" التوصيل بها بـ"أزرق فاتح"، والأماكن التي مازالن في "قائمة انتظار" بـ"أزرق متوسط"، بينما ميّزت الدول التي سيتم طرح بها القمر "قريبا" بـ"أزرق داكن".وارتفعت أسعار أجهزة "ستار لينك" مؤخرا، إذ تبلغ تكلفتها حاليا 549 دولار لحاملي الحجز، أو 599 دولار بالنسبة للطلبات الجديدة، وتشمل طبق هوائي قمر صناعي وحامل، ومصدر طاقة، وراوتر "واي فاي".كما ارتفعت أسعار الخدمة من 99 دولار إلى 110 دولارات شهريا، كما أنه يمكن للمستخدمين الآن إضافة ميزة قابلية النقل، والسماح لهم باصطحاب مجموعة الاتصال أثناء سفرهم، وذلك مقابل رسوم إضافية هي 25 دولار أمريكي في الشهر.وتستهدف أقمار "ستار لينك" للإنترنت بشكل أساسي المناطق النائية التي لا يمكن الاتصال بها بطريقة أخرى، وهي توفر سرعات قوية للغاية، تبلغ 104.97/ 12.04 ميغابايت في الثانية (تنزيل/ تحميل) في أمريكا اعتبارا من الربع الرابع من عام 2021.
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شركة "سبيس إكس", إيلون ماسك, مجتمع

‏ "سبيس إكس" تعلن توفير قمرها الصناعي لخدمة الإنترنت في 32 دولة

15:54 GMT 13.05.2022
© AFP 2022 / ROBYN BECKشعار شركة "سبيس إكس"
شعار شركة سبيس إكس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
شعار شركة "سبيس إكس"
© AFP 2022 / ROBYN BECK
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أعلنت شركة "سبيس إكس"، التابعة للملياردير إيلون ماسك، عن توفير قمرها الصناعي "ستار لينك" الخاص ‏بتزويد خدمة الإنترنت في 32 دولة.‏
وتشمل الدول الجديدة التي من الممكن شحن الأقمار لها "على الفور"، وفقا لـ"سبيس إكس"، أجزاء من أستراليا والبرازيل وتشيلي وأمريكا وكندا ومعظم أوروبا.
وتوسعت خدمة أقمار "ستار لينك" بشكل مطرد منذ إصدارها التجريبي في العام الماضي، والتي بدأت بـ12 دولة اعتبارا من سبتمبر/ أيلول 2021، ثم ارتفع العدد إلى 25 دولة في شهر فبراير/ شباط الماضي.
ونشرت "ستار لينك" في بيانها، اليوم الجمعة، خريطة بالمناطق التي تم تمييزها على أنه "متوفر" التوصيل بها بـ"أزرق فاتح"، والأماكن التي مازالن في "قائمة انتظار" بـ"أزرق متوسط"، بينما ميّزت الدول التي سيتم طرح بها القمر "قريبا" بـ"أزرق داكن".
وارتفعت أسعار أجهزة "ستار لينك" مؤخرا، إذ تبلغ تكلفتها حاليا 549 دولار لحاملي الحجز، أو 599 دولار بالنسبة للطلبات الجديدة، وتشمل طبق هوائي قمر صناعي وحامل، ومصدر طاقة، وراوتر "واي فاي".
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كما ارتفعت أسعار الخدمة من 99 دولار إلى 110 دولارات شهريا، كما أنه يمكن للمستخدمين الآن إضافة ميزة قابلية النقل، والسماح لهم باصطحاب مجموعة الاتصال أثناء سفرهم، وذلك مقابل رسوم إضافية هي 25 دولار أمريكي في الشهر.
وتستهدف أقمار "ستار لينك" للإنترنت بشكل أساسي المناطق النائية التي لا يمكن الاتصال بها بطريقة أخرى، وهي توفر سرعات قوية للغاية، تبلغ 104.97/ 12.04 ميغابايت في الثانية (تنزيل/ تحميل) في أمريكا اعتبارا من الربع الرابع من عام 2021.
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