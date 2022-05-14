https://arabic.sputniknews.com/20220514/أسطورة-كرة-القدم-الكاميرونية-باتريك-مبوما-يعتنق-الإسلام-فيديو--1062208870.html
أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام... فيديو
أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام... فيديو
اعتنق أسطورة كرة القدم الكاميرونية، باتريك مبوما، الإسلام بشكل رسمي، معلنا ذلك أمام حشد في مسجد بوناموسادي في مدينة دوالا إحدى كبرى المدن في الكاميرون. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T07:49+0000
2022-05-14T07:49+0000
2022-05-14T07:51+0000
مجتمع
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وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إعلان مبوما إسلامه، معلنا تغيير اسمه إلى عبد الجليل، كما ظهور مرتديا الجلباب ذي الطابع الإسلامي.يشار إلى أن باتريك مبوما يعد أحد الأساطير السابقين في منتخب الكاميرون لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل اسمه ضمن قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع فريق بلاده برصيد 11 هدفا، حسبما ذكر موقع "اليو السابع".وأظهر باتريك مبوما أداء رائعا وسجل مع أسود الكاميرون في 3 نسخ مختلفة، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.وفيما يتعلق بمسيرته الاحترافية، لعب مبوما بقميص عدد من الأندية، منها باريس سان جيرمان، وشاتورو الفرنسي، وجامبا أوساكا الياباني، وكالياري الإيطالي، والاتحاد الليبي وطوكيو فيردي الياباني.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أسطورة كرة القدم الكاميرونية باتريك مبوما يعتنق الإسلام... فيديو
07:49 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 07:51 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
اعتنق أسطورة كرة القدم الكاميرونية، باتريك مبوما، الإسلام بشكل رسمي، معلنا ذلك أمام حشد في مسجد بوناموسادي في مدينة دوالا إحدى كبرى المدن في الكاميرون.
وتداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر لحظة إعلان مبوما إسلامه، معلنا تغيير اسمه إلى عبد الجليل، كما ظهور مرتديا الجلباب ذي الطابع الإسلامي.
يشار إلى أن باتريك مبوما يعد أحد الأساطير السابقين في منتخب الكاميرون لكرة القدم، حيث نجح في تسجيل اسمه ضمن قائمة الهدافين التاريخين في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع فريق بلاده برصيد 11 هدفا، حسبما ذكر موقع "اليو السابع".
وأظهر باتريك مبوما أداء رائعا وسجل مع أسود الكاميرون في 3 نسخ مختلفة، أعوام 2000، في غانا ونيجيريا، و2002 في مالي، و2004 في تونس.
وفيما يتعلق بمسيرته الاحترافية، لعب مبوما بقميص عدد من الأندية، منها باريس سان جيرمان، وشاتورو الفرنسي، وجامبا أوساكا الياباني، وكالياري الإيطالي، والاتحاد الليبي وطوكيو فيردي الياباني.