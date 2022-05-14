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https://arabic.sputniknews.com/20220514/أسعار-الذهب-في-مصر-تواصل-تراجعها-1062210329.html
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها
واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع بداية التعاملات، اليوم السبت، حيث وصل الغرام عيار 21 إلى 1115 جنيها. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:36+0000
2022-05-14T08:36+0000
أسعار الذهب اليوم
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ووفقا لموقع مصراوي، فقد وصل التراجع في بداية التعاملات الصباحية اليوم، إلى 15 جنيها للغرام الواحد.وطبقا للأسعار الجديدة، فقد وصل الغرام عيار 14 إلى 743 جنيها، والغرام عيار 18 إلى 956 جنيها، والغرام عيار 21 إلى 1115 جنيها.ويبدو أن تراجع الأسعار في مصر ياتي تبعا للتراجع العالمي الذي يشهده المعدن الأصفر، حيث انتهت تعاملات الأمس بتراجع وصلت فيه الاوقية إلى 1811.7 دولار، بتراجع 0.55% مقارنة بما كان عليه بداية اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220507/لماذا-اضطراب-سوق-الذهب-في-مصر-أخيرا-وقصة-الصورة-سبب-الأزمة-1061955255.html
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أسعار الذهب اليوم, أخبار مصر الآن

أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها

08:36 GMT 14.05.2022
© shutterstockالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© shutterstock
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واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها مع بداية التعاملات، اليوم السبت، حيث وصل الغرام عيار 21 إلى 1115 جنيها.
ووفقا لموقع مصراوي، فقد وصل التراجع في بداية التعاملات الصباحية اليوم، إلى 15 جنيها للغرام الواحد.
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وطبقا للأسعار الجديدة، فقد وصل الغرام عيار 14 إلى 743 جنيها، والغرام عيار 18 إلى 956 جنيها، والغرام عيار 21 إلى 1115 جنيها.

وفي حين سجل الغرام عيار 24 انخفاضا ليصل إلى 1274 جنيها، فقد تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 8920 جنيها.

ويبدو أن تراجع الأسعار في مصر ياتي تبعا للتراجع العالمي الذي يشهده المعدن الأصفر، حيث انتهت تعاملات الأمس بتراجع وصلت فيه الاوقية إلى 1811.7 دولار، بتراجع 0.55% مقارنة بما كان عليه بداية اليوم.
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