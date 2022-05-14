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أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمعون مع زيلينسكي في كييف
أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمعون مع زيلينسكي في كييف
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه استقبل في كييف وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:47+0000
2022-05-14T14:47+0000
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ونشر صورًا ومقاطع فيديو للاجتماع عبر قناته على "تيليغرام"، ووصف الزيارة بأنها "إشارة إلى دعم الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا"، من خلال دراسة تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليار دولار".ولم يعلن الجانب الأمريكي عن الزيارة بعد.في وقت سابق، زار مشرعون ديمقراطيون كييف، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.
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العالم, روسيا

أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي يجتمعون مع زيلينسكي في كييف

14:47 GMT 14.05.2022
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زيلينسكي يلقي كلمة أمام البرلمان اليوناني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أنه استقبل في كييف وفداً من أعضاء الكونغرس الأمريكي بقيادة زعيم الأقلية الجمهورية ميتش ماكونيل.
ونشر صورًا ومقاطع فيديو للاجتماع عبر قناته على "تيليغرام"، ووصف الزيارة بأنها "إشارة إلى دعم الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي لأوكرانيا"، من خلال دراسة تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 40 مليار دولار".
ولم يعلن الجانب الأمريكي عن الزيارة بعد.
في وقت سابق، زار مشرعون ديمقراطيون كييف، بمن فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بالإضافة إلى ممثلين عن الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.
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