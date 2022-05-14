https://arabic.sputniknews.com/20220514/أمريكا-ودول-آسيان-تتعهد-برفع-علاقاتها-إلى-شراكة-استراتيجية-شاملة-1062205549.html
أمريكا ودول آسيان تتعهد برفع علاقاتها إلى "شراكة استراتيجية شاملة"
أمريكا ودول آسيان تتعهد برفع علاقاتها إلى "شراكة استراتيجية شاملة"
تعهد زعماء الولايات المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 دول خلال قمة عُقدت في واشنطن الجمعة، برفع علاقتهم إلى "شراكة استراتيجية شاملة" في... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T03:40+0000
2022-05-14T03:40+0000
2022-05-14T03:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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تزامن الاجتماع مع الذكرى السنوية الـ 45 للعلاقات بين واشنطن ودول جنوب شرق آسيا، و يعتبر هذا الاجتماع الأول منذ عام 2017. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يمثل بداية "حقبة جديدة" في العلاقة.وتعهد بايدن بالتزام طويل الأجل تجاه جنوب شرق آسيا في "مواجهة النفوذ الصيني المتزايد"، بعدما التقى بزعماء المنطقة.وأعلن بايدن عن 150 مليون دولار من المبادرات الجديدة، إلى جانب خطة لتعيين أول سفير كامل للولايات المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا منذ أكثر من خمس سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-يرشح-سفيرا-لبلاده-في-منطقة-جنوب-شرق-آسيا-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1062204062.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا ودول آسيان تتعهد برفع علاقاتها إلى "شراكة استراتيجية شاملة"
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تعهد زعماء الولايات المتحدة ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم 10 دول خلال قمة عُقدت في واشنطن الجمعة، برفع علاقتهم إلى "شراكة استراتيجية شاملة" في نوفمبر من هذا العام.
تزامن الاجتماع مع الذكرى السنوية الـ 45 للعلاقات بين واشنطن ودول جنوب شرق آسيا، و يعتبر هذا الاجتماع الأول منذ عام 2017. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يمثل بداية "حقبة جديدة" في العلاقة
.
وتعهد بايدن بالتزام طويل الأجل تجاه جنوب شرق آسيا في "مواجهة النفوذ الصيني المتزايد"، بعدما التقى بزعماء المنطقة.
وأعلن بايدن عن 150 مليون دولار من المبادرات الجديدة، إلى جانب خطة لتعيين أول سفير كامل للولايات المتحدة لدى رابطة دول جنوب شرق آسيا منذ أكثر من خمس سنوات.