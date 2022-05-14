عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/أنشيلوتي-يعلق-على-تصريح-صلاح-بأنه-الأفضل-بالعالم-في-مركزه-فيديو-1062226651.html
أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه... فيديو
أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه... فيديو
علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، على تصريح نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه حاليا. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:37+0000
2022-05-14T13:38+0000
رياضة
ليفربول
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
أخبار الدوري الإنجليزي
أخبار دوري أبطال أوروبا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062225610_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cc0e73f113ff4dab25ca4577f039d942.jpg
جاء ذلك في تصريحات المدرب المخضرم بالمؤتمر صحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات الملكي لمباراة "قادش" المقبلة في الدوري الإسباني التي ستقام مساء غد الأحد.وردا على سؤال حول تصريح محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه، قال مدرب ريال مدريد:وكان صلاح قد صرح في وقت سباق، بأنه الأفضل في مركزه في العالم وليس في فريقه فقط.يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 مايو/ أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062225610_42:0:2773:2048_1920x0_80_0_0_86498bf4dfc0b2bf7ffc8cab8da2077a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه... فيديو

13:37 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / PETER BYRNEكارلو أنشيلوتي ومحمد صلاح
كارلو أنشيلوتي ومحمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / PETER BYRNE
تابعنا عبرTelegram
علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، على تصريح نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه حاليا.
جاء ذلك في تصريحات المدرب المخضرم بالمؤتمر صحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات الملكي لمباراة "قادش" المقبلة في الدوري الإسباني التي ستقام مساء غد الأحد.
وردا على سؤال حول تصريح محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه، قال مدرب ريال مدريد:

"صلاح على حق... ليس من السهل العثور على جناح أيمن أو أيسر مثله في سوق الانتقالات في العالم كله".

وكان صلاح قد صرح في وقت سباق، بأنه الأفضل في مركزه في العالم وليس في فريقه فقط.
يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 مايو/ أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:09 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала