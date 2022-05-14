https://arabic.sputniknews.com/20220514/أنشيلوتي-يعلق-على-تصريح-صلاح-بأنه-الأفضل-بالعالم-في-مركزه-فيديو-1062226651.html
أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه... فيديو
أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه... فيديو
علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، على تصريح نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه حاليا. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T13:37+0000
2022-05-14T13:37+0000
2022-05-14T13:38+0000
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جاء ذلك في تصريحات المدرب المخضرم بالمؤتمر صحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات الملكي لمباراة "قادش" المقبلة في الدوري الإسباني التي ستقام مساء غد الأحد.وردا على سؤال حول تصريح محمد صلاح بأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه، قال مدرب ريال مدريد:وكان صلاح قد صرح في وقت سباق، بأنه الأفضل في مركزه في العالم وليس في فريقه فقط.يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت الموافق 28 مايو/ أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.
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رياضة, ليفربول, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار الدوري الإنجليزي, أخبار دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي يعلق على تصريح صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه... فيديو
13:37 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 13:38 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
علق المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، اليوم السبت، على تصريح نجم ليفربول ومصر، محمد صلاح بأنه الأفضل بالعالم في مركزه حاليا.
جاء ذلك في تصريحات المدرب المخضرم بالمؤتمر صحفي الذي عقد اليوم للحديث عن استعدادات الملكي لمباراة "قادش" المقبلة في الدوري الإسباني التي ستقام مساء غد الأحد.
وردا على سؤال حول تصريح محمد صلاح
بأنه أفضل لاعب في العالم بمركزه، قال مدرب ريال مدريد:
"صلاح على حق... ليس من السهل العثور على جناح أيمن أو أيسر مثله في سوق الانتقالات في العالم كله".
وكان صلاح قد صرح في وقت سباق، بأنه الأفضل في مركزه في العالم وليس في فريقه فقط.
يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا
، يوم السبت الموافق 28 مايو/ أيار الجاري في العاصمة الفرنسية باريس.