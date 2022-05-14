https://arabic.sputniknews.com/20220514/أوبك-توافق-على-زيادة-إنتاج-العراق-من-النفط-بمقدار-50-ألف-برميل-يوميا-1062219729.html
"أوبك" توافق على زيادة إنتاج العراق من النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا
"أوبك" توافق على زيادة إنتاج العراق من النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا
وافقت منظمة "أوبك"، اليوم السبت، على زيادة حصة العراق التصديرية بمقدار 50 ألف برميل يوميا بدءا من يونيو/حزيران المقبل. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:47+0000
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد ممثل العراق في منظمة أوبك، محمد سعدون، أن سقف إنتاج العراق من النفط إلى 4.5 ملايين برميل يوميا.وقال سعدون إن "العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي".وأضاف أنه ستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتالي يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي". وأوضح أن "خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك".كما لفت الى أن " التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه السنة".يُذكر أن وزارة النفط العراقية سجلت أعلى معدل شهري لعوائد تصدير النفط على مدار 50 عاما في شهر آذار/مارس الماضي، حيث بلغت نحو 11.7 مليارات دولار.وكان مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، قد كشف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط العراقي في دول أوروبية.وأعلن العراق أنه يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل التطورات في أوكرانيا وتواصل العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية هناك منذ قرابة شهرين.وأضاف أن "العراق واحد من الدول النفطية المصدرة للنفط، ويسعى لأخذ دوره لسد حاجة السوق العالمية، وخصوصا الدول الأوروبية".وحول وجود مشاريع جديدة للشركات النفطية الروسية في العراق، أجاب خلف: "نعم بالتأكيد، والتعاون جدا وثيق. الشركات الروسية بصورة عامة من الشركات الأساسية والرئيسية بالعراق ولها دور فاعل".
https://arabic.sputniknews.com/20220417/النفط-العراقية-نسعى-لفتح-أسواق-جديدة-لبيع-النفط-للدول-الأوروبية-1061285083.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أسعار النفط اليوم, اقتصاد
"أوبك" توافق على زيادة إنتاج العراق من النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا
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وافقت منظمة "أوبك"، اليوم السبت، على زيادة حصة العراق التصديرية بمقدار 50 ألف برميل يوميا بدءا من يونيو/حزيران المقبل.
وحسب وكالة الأنباء العراقية
، أكد ممثل العراق في منظمة أوبك، محمد سعدون، أن سقف إنتاج العراق من النفط إلى 4.5 ملايين برميل يوميا.
وقال سعدون إن "العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي".
وأضاف أنه ستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتالي يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي".
وأوضح أن "خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك".
كما لفت الى أن " التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه السنة".
يُذكر أن وزارة النفط العراقية سجلت أعلى معدل شهري لعوائد تصدير النفط على مدار 50 عاما في شهر آذار/مارس الماضي، حيث بلغت نحو 11.7 مليارات دولار.
وكان مدير دائرة المشاريع في وزارة النفط العراقية، شاكر محمود خلف، قد كشف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الشهر الماضي، عن سعي بلاده لفتح أسواق جديدة لبيع النفط
العراقي في دول أوروبية.
وأعلن العراق أنه يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل التطورات في أوكرانيا وتواصل العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية هناك منذ قرابة شهرين.
وأضاف أن "العراق واحد من الدول النفطية المصدرة للنفط، ويسعى لأخذ دوره لسد حاجة السوق العالمية، وخصوصا الدول الأوروبية".
وحول وجود مشاريع جديدة للشركات النفطية الروسية في العراق
، أجاب خلف: "نعم بالتأكيد، والتعاون جدا وثيق. الشركات الروسية بصورة عامة من الشركات الأساسية والرئيسية بالعراق ولها دور فاعل".