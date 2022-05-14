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"أوقفوا التلوث"... مظاهرة في اليابان لإزالة القواعد الأمريكية
"أوقفوا التلوث"... مظاهرة في اليابان لإزالة القواعد الأمريكية
نُظّمت مسيرة سلام، اليوم السبت، دعت إلى تخفيف العبء عن أوكيناوا من استضافة القوات الأمريكية في محافظة الجزيرة الجنوبية، قبل يوم من الذكرى الخمسين لعودتها إلى... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:57+0000
2022-05-14T12:57+0000
العالم
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وفقا لوكالة "كودو نيوز" اليابانية، بدأت المسيرة التي يبلغ طولها 9 كيلومترات، وهي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا، بالقرب من محطة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية، حيث شوهد العديد من المشاركين يرتدون عصابات رأس تحمل رسالة "أوكيناوا بلا قواعد"، وهو حلم يريده سكان الجزيرة عندما أعيدت إلى اليابان بعد 27 عامًا من الحكم الأمريكي.ووفقا للوكالة، ردد المتظاهرون أثناء سيرهم في الشوارع تحت حراسة الشرطة، هتافات "أزيلوا قاعدة فوتينما" و"أوقفوا التلوث الضوضائي".قال أحد المتظاهرين: "لم يتغير الوضع المحيط بالقواعد على الإطلاق منذ 50 عامًا"، مضيفا: "يجب ألا ننسى أن الجرائم والحوادث التي يتورط فيها الجيش الأمريكي ما زالت تحدث".قال كيسوكي يوكوتا، 30 عامًا، من سكان يوكوسوكا، إنه كان يسير في المسيرة تعاطفًا مع الناس في أوكيناوا، حيث تستضيف مدينته بالقرب من طوكيو قاعدة بحرية أمريكية. وأضاف: "أعلم أنها قضية معقدة، لكنني آمل أن تصبح أوكيناوا خالية من القواعد يومًا ما".
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العالم

"أوقفوا التلوث"... مظاهرة في اليابان لإزالة القواعد الأمريكية

12:57 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANATقوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية
قوارب ريب القتالية يستخدمها جنود البحرية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / RAWAD MADANAT
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نُظّمت مسيرة سلام، اليوم السبت، دعت إلى تخفيف العبء عن أوكيناوا من استضافة القوات الأمريكية في محافظة الجزيرة الجنوبية، قبل يوم من الذكرى الخمسين لعودتها إلى اليابان.
وفقا لوكالة "كودو نيوز" اليابانية، بدأت المسيرة التي يبلغ طولها 9 كيلومترات، وهي الأولى من نوعها منذ 3 سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا، بالقرب من محطة فوتينما الجوية لمشاة البحرية الأمريكية، حيث شوهد العديد من المشاركين يرتدون عصابات رأس تحمل رسالة "أوكيناوا بلا قواعد"، وهو حلم يريده سكان الجزيرة عندما أعيدت إلى اليابان بعد 27 عامًا من الحكم الأمريكي.
ووفقا للوكالة، ردد المتظاهرون أثناء سيرهم في الشوارع تحت حراسة الشرطة، هتافات "أزيلوا قاعدة فوتينما" و"أوقفوا التلوث الضوضائي".
قال أحد المتظاهرين: "لم يتغير الوضع المحيط بالقواعد على الإطلاق منذ 50 عامًا"، مضيفا: "يجب ألا ننسى أن الجرائم والحوادث التي يتورط فيها الجيش الأمريكي ما زالت تحدث".
قال كيسوكي يوكوتا، 30 عامًا، من سكان يوكوسوكا، إنه كان يسير في المسيرة تعاطفًا مع الناس في أوكيناوا، حيث تستضيف مدينته بالقرب من طوكيو قاعدة بحرية أمريكية. وأضاف: "أعلم أنها قضية معقدة، لكنني آمل أن تصبح أوكيناوا خالية من القواعد يومًا ما".
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