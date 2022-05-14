أول تعليق لـ"السنوار" على تهديدات إسرائيلية باغتياله
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
© AP Photo / John Minchillo
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، إنه مستعد للظهور مباشرة، وذلك ردا على تصريحات إسرائيلية تنادي باغتياله.
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن يحيى السنوار أنه على استعداد للظهور مباشر، وهو غير "متخبي" ولا يعمل أي حساب للاحتلال الإسرائيلي.
ظهر رغم تهديدات باغتياله..— وكالة شهاب | عاجل (@ShehabBreaking) May 14, 2022
تغطية صحفية: "أنا مستعد أطلع مباشر وأنا مش متخبي ولا نعمل حساب للاحتلال.. يحيى السنوار رئيس حركة حماس في غزة يتحدى الاحتلال خلال تقديمه واجب العزاء لمكتب الجزيرة بغزة" pic.twitter.com/V8pf7nGsML
وأكدت الوكالة أن السنوار قد زار مكتب قناة "الجزيرة" بقطاع غزة في وقت سابق اليوم، من أجل تقديم واجب العزاء في الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت الخميس قبل الماضي، شرقي تل أبيب.
وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".
وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".
עכשיו זה הזמן: ישראל צריכה ללכת על הראש של סינוואר | דעה— חדשות 13 (@newsisrael13) May 6, 2022
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(צילום: רויטרס) pic.twitter.com/RuWJAcPuZa
ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.
ودعت القناة العبرية الـ 13 إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.
وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيى السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.