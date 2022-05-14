https://arabic.sputniknews.com/20220514/أول-تعليق-لـالسنوار-على-تهديدات-إسرائيلية-باغتياله-1062233440.html

أول تعليق لـ"السنوار" على تهديدات إسرائيلية باغتياله

أول تعليق لـ"السنوار" على تهديدات إسرائيلية باغتياله

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، إنه مستعد للظهور مباشرة، وذلك ردا على تصريحات إسرائيلية تنادي باغتياله. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T16:09+0000

2022-05-14T16:09+0000

2022-05-14T16:09+0000

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

السنوار

العالم العربي

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ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن يحيى السنوار أنه على استعداد للظهور مباشر، وهو غير "متخبي" ولا يعمل أي حساب للاحتلال الإسرائيلي.وأكدت الوكالة أن السنوار قد زار مكتب قناة "الجزيرة" بقطاع غزة في وقت سابق اليوم، من أجل تقديم واجب العزاء في الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت الخميس قبل الماضي، شرقي تل أبيب.وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.ودعت القناة العبرية الـ 13 إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيى السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

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إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, السنوار, العالم العربي