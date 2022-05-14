عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220514/أول-تعليق-لـالسنوار-على-تهديدات-إسرائيلية-باغتياله-1062233440.html
أول تعليق لـ"السنوار" على تهديدات إسرائيلية باغتياله
أول تعليق لـ"السنوار" على تهديدات إسرائيلية باغتياله
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، إنه مستعد للظهور مباشرة، وذلك ردا على تصريحات إسرائيلية تنادي باغتياله. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T16:09+0000
2022-05-14T16:09+0000
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
السنوار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086310_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c87bb932f6b8a27191fa9a0c10e824a0.jpg
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن يحيى السنوار أنه على استعداد للظهور مباشر، وهو غير "متخبي" ولا يعمل أي حساب للاحتلال الإسرائيلي.وأكدت الوكالة أن السنوار قد زار مكتب قناة "الجزيرة" بقطاع غزة في وقت سابق اليوم، من أجل تقديم واجب العزاء في الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت الخميس قبل الماضي، شرقي تل أبيب.وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.ودعت القناة العبرية الـ 13 إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيى السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086310_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_daef85ebade1d06afc6506391996ea58.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, السنوار, العالم العربي

أول تعليق لـ"السنوار" على تهديدات إسرائيلية باغتياله

16:09 GMT 14.05.2022
© AP Photo / John Minchilloيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / John Minchillo
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم السبت، إنه مستعد للظهور مباشرة، وذلك ردا على تصريحات إسرائيلية تنادي باغتياله.
ونقلت وكالة شهاب، مساء اليوم السبت، عن يحيى السنوار أنه على استعداد للظهور مباشر، وهو غير "متخبي" ولا يعمل أي حساب للاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الوكالة أن السنوار قد زار مكتب قناة "الجزيرة" بقطاع غزة في وقت سابق اليوم، من أجل تقديم واجب العزاء في الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وكانت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، قد ردت على توجيه وسائل إعلام عبرية دعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، على خلفية عملية "إلعاد"، التي وقعت الخميس قبل الماضي، شرقي تل أبيب.
وحذر المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، في تصريح له، "العدو وقيادته الفاشلة بأن المساس بالأخ المجاهد القائد يحيى السنوار أو أيا من قادة المقاومة هو إيذانا بزلزالٍ في المنطقة وبرد غير مسبوق".
وأضاف أبو عبيدة أن "معركة سيف القدس ستكون حدثاً عادياً مقارنة بما سيشاهده العدو"، متابعا: "من يتخذ هذا القرار ويقرر استهداف السنوار سيكتب فصلا كارثيا في تاريخ إسرائيل وسيرتكب حماقة يدفع ثمنها بالدم والدمار".
ووجّه إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية الدعوات إلى حكومة بلادهم لاغتيال قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيي السنوار، على خلفية عملية إلعاد، التي وقعت مساء أمس الخميس، شرقي تل أبيب.
ودعت القناة العبرية الـ 13 إلى اغتيال السنوار، بزعم أنه قام بالتحريض على قتل الإسرائيليين خلال خطابه الأخير، حينما دعا أبناء الشعب الفلسطيني لقتال ومواجهة الجيش الإسرائيلي بالبندقية والساطور.
وادعت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن يحيى السنوار ليس مجرد قائد لحركة "حماس"، وإنما "إرهابي" وآن الآوان لاغتياله، خاصة وأنه قام بقتل 12 فلسطينيا سبق أن تعاونوا مع المخابرات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاءت دعوات اغتيال السنوار في أكثر من وسيلة إعلامية إسرائيلية، على خلفية مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في هجوم مسلح بمدينة إلعاد شرقي تل أبيب، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала