https://arabic.sputniknews.com/20220514/أول-زعيم-عربي-يبعث-برقية-تهنئة-إلى-محمد-بن-زايد-بمناسبة-انتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062215217.html
أول زعيم عربي يبعث برقية تهنئة إلى محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات
أول زعيم عربي يبعث برقية تهنئة إلى محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات
وجّه سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق رسالة، اليوم السبت، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:15+0000
2022-05-14T10:15+0000
2022-05-14T10:15+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
سلطنة عمان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062211936_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_bad5bbd8bde70a1e6e8eb24eaddcd78f.jpg
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "جلالة السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062211936_115:0:1182:800_1920x0_80_0_0_a125de1a6824b4c26e7a50e3ccc0ee2f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, سلطنة عمان
أول زعيم عربي يبعث برقية تهنئة إلى محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسا لدولة الإمارات
تابعنا عبر
وجّه سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق رسالة، اليوم السبت، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الرئيس الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "جلالة السلطان هيثم بن طارق بعث برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات".
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، في وقت سابق اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد بالإجماع
، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية
أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
"عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد حكام الإمارات، راجياً المولى عز وجل أن يوفقه ويعينه على حمل مسؤولية هذه الأمانة العظيمة وأداء حقها في خدمة وطنه وشعب الإمارات".
وأمس الجمعة، أعلنت الإمارات وفاة الشيخ خليفة بن زايد
، وأعلن الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما، كما تم تعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام.