https://arabic.sputniknews.com/20220514/إدانات-عالمية-وعربية-للعنف-الإسرائيلي-في-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-ومطالبات-بإجراء-تحقيق-عادل-1062218529.html

إدانات عالمية وعربية للعنف الإسرائيلي في جنازة شيرين أبو عاقلة ومطالبات بإجراء تحقيق عادل

إدانات عالمية وعربية للعنف الإسرائيلي في جنازة شيرين أبو عاقلة ومطالبات بإجراء تحقيق عادل

أدانت عدد من الدول الغربية والعربية، بأشد العبارات عنف القوات الإسرائيلية خلال تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس، بعد أن تم قتلها في مخيم... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T11:41+0000

2022-05-14T11:41+0000

2022-05-14T11:41+0000

العالم العربي

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وقالت الخارجية الإسبانية، في بيان لها، اليوم السبت، إن "إسبانيا تدين استخدام العنف من قبل الشرطة الإسرائيلية في تشييع جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس".وقال بيان الخارجية إن مشاهد العنف غير مقبولة، متابعا: "تطالب إسبانيا بإجراء بتحقيق شفاف في الأحداث التي أدت إلى وفاتها".كما أدانت باكستان، اليوم السبت، "أعمال العنف التي مارستها" القوات الإسرائيلية في جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال لن تقضي على "النضال العادل" للفلسطينيين من أجل الحرية.وأعربت باكستان عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، وفق بيان الخارجية.وأشارت الولايات المتحدة إلى "قلقها العميق إزاء استخدام القوات الإسرائيلية القوة خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت: "نحن نشعر بقلق بالغ إزاء اللقطات التي شاهدناها لأفعال الشرطة الإسرائيلية، واختراق موكب الجنازة اليوم. تستحق كل عائلة أن تكون قادرة على توديع أحبائها بحرية وكرامة".كما ندد البيت الأبيض بالحادثة، ودعا إلى إجراء تحقيق واضح وشفاف حول مقتل أبو عاقلة، وصرحت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين أنه "نشجع الطرفين على المشاركة في هذا التحقيق بحيث نتمكن من فهم سبب وقوعه".وقالت وزيرة الخارجية الألمانية، آنالينا بيربوك، في وقت سابق اليوم، خلال مؤتمر صحفي: "شخصيا شعرت بمرارة وباستياء عميق لأنه من حق شيرين أن تدفن بهدوء وكرامة"، داعية إلى "إجراء تحقيق عادل وشفاف في مقتل شيرين أبو عاقلة والاعتداء على جنازتها وعلى المشيعين".وفي السياق ذاته، طالبت فرنسا، الأربعاء الماضي، بفتح تحقيق في مقتل أبو عاقلة أثناء عملها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أجنيس فون دير مول، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، إن "فرنسا تطالب بإجراء تحقيق شفاف في أسرع وقت ممكن لإلقاء الضوء الكامل على ملابسات هذه المأساة".وأعربت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن "استيائها" إثر مقتل أبو عاقلة، وطالبت بتحقيق مستقل حول ملابسات الواقعة.وقالت في تغريدة على موقعها، الأربعاء الماضي، إن "أجهزة المفوضية موجودة على الأرض للتحقق من الوقائع.. وإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مقتل الصحافية".كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن جاهزيته للمساعدة في التحقيقات حول مقتل الفلسطينية أبو عاقلة، لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابه.وعلى المستوى العربي، أدانت جامعة الدول العربية اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين، ووصفتها "بالجريمة البشعة".وقالت الجامعة، في بيان لها، الأربعاء الماضي، إن "قوات الاحتلال تستهدف وأد صوت الحق والحقيقة وصوت الحرية والدفاع عن قضايا العدل والعدالة الإنسانية، وذلك من خلال العدوان المستمر والاستهداف المتواصل لمحافظة جنين وحرب الاحتلال المعلنة المتصاعدة على الشعب الفلسطيني".وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن "تلك الجريمة بحق الصحفية الفلسطينية خلال تأدية عملها تُعد انتهاكاً صارخًا لقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتعدياً سافراً على حرية الصحافة والإعلام والحق في التعبير"، مطالباً بالبدء الفوري في إجراء تحقيق شامل يُفضي إلى تحقيق العدالة.وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، إن "هذه الجريمة النكراء التي تتحمل سلطات الاحتلال مسؤولياتها كاملة تعد انتهاكاً صارخا للقانون الدولي الإنساني وتعدياً سافراً على حرية التعبير والإعلام ودليلاً جديداً دامغًا على بشاعة الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".كما نددت سلطنة عمان بالجريمة على لسان وزير خارجيتها بدر البوسعيدي، مؤكدا: "العمل مستنكر ومرفوض على الدوام".واستنكرت الحكومة الأردنية الواقعة، مؤكدة أنه "اعتداء صارخ على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها"، كما اعتبرت الملكة رانيا في تغريدة عبر "تويتر" أن مقتل أبو عاقلة هو "اغتيال لمبادئ الحقيقة والعدالة، لكن لا يمكن للرصاص أن يقتل القضية وإيمان الناس بها".وأدان البرلمان العربي، الواقعة، واصفا إياها بـ"البشعة"، وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقانونية بمحاسبة قوة الاحتلال وملاحقة مرتكبي هذا العمل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن "إدانتها لجريمة اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة، أثناء قيامها بواجبها الصحفي في الأراضي الفلسطينية"، مؤكدة أن ذلك "يشكل خرقاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية، ويستدعي التحقيق الفوري والمحاسبة".هذا وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن شيرين أبو عاقلة قتلت برصاصة حية في الرأس، مشيرة أيضا إلى إصابة الصحفي علي السمودي، برصاصة حية في الظهر؛ موضحة أن وضعه مستقر.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات مسلحة اندلعت في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الجيش الإسرائيلي، التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة، من عدة محاور؛ وحاصرت عدة مناطق حول المخيم.وأدانت الرئاسة الفلسطينية مقتل أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه "الجريمة البشعة".وشددت الرئاسة الفلسطينية على أن "جريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة، وإصابة الصحفي علي السمودي، هي جزء من سياسة الاحتلال باستهداف الصحفيين، لطمس الحقيقة وارتكاب الجرائم بصمت".

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