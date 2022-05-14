https://arabic.sputniknews.com/20220514/إسرائيل-تأمر-بفتح-تحقيق-في-سلوك-قوات-الشرطة-أثناء-تشييع-جثمان-الصحفية-الفلسطينية-شيرين-أبو-عاقلة-1062220686.html
إسرائيل تأمر بفتح تحقيق في سلوك قوات الشرطة أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
إسرائيل تأمر بفتح تحقيق في سلوك قوات الشرطة أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، "بفتح تحقيق في سلوك قوات الشرطة أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس"، عقب مقتلها برصاص في... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:57+0000
2022-05-14T11:57+0000
2022-05-14T11:57+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
آخر أخبار القدس الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062219884_0:0:2949:1660_1920x0_80_0_0_f289094f9f911766bb45cd86d6ad2470.jpg
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "مفوض الشرطة الإسرائيلية أمر بالتنسيق مع وزير الأمن العام الإسرائيلي، بإجراء تحقيق في سلوك القوات خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".وأوضح البيان أنه "سيتم عرض نتائج التحقيق على المفوض في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "ضباط الشرطة تعرضوا للعنف من قبل مثيري الشغب، ومن ثم تم فيه استخدام القوة لاحقًا من قبل الشرطة".وأكد البيان على دعم شرطة إسرائيل ضباطها، متابعا: "تدعم الشرطة ضباطها ولكن بصفتها منظمة مهنية تسعى للتعلم والتحسين... فإنها ستستخلص دروسًا وعبرا من هذا الحادث".وأظهر مقطع الفيديو، أمس الجمعة، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/إدانات-عالمية-وعربية-للعنف-الإسرائيلي-في-جنازة-شيرين-أبو-عاقلة-ومطالبات-بإجراء-تحقيق-عادل-1062218529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0e/1062219884_137:0:2632:1871_1920x0_80_0_0_dbf2eb3d6d7ffe61a91f19298514da5c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل تأمر بفتح تحقيق في سلوك قوات الشرطة أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة
تابعنا عبر
أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، "بفتح تحقيق في سلوك قوات الشرطة أثناء تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في القدس"، عقب مقتلها برصاص في الرأس في مخيم جنين، صباح يوم الأربعاء الماضي.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "مفوض الشرطة الإسرائيلية أمر بالتنسيق مع وزير الأمن العام الإسرائيلي، بإجراء تحقيق في سلوك القوات خلال جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة".
وأوضح البيان أنه "سيتم عرض نتائج التحقيق على المفوض في الأيام المقبلة"، لافتا إلى أن "ضباط الشرطة تعرضوا للعنف من قبل مثيري الشغب، ومن ثم تم فيه استخدام القوة لاحقًا من قبل الشرطة".
وأكد البيان على دعم شرطة إسرائيل ضباطها، متابعا: "تدعم الشرطة ضباطها ولكن بصفتها منظمة مهنية تسعى للتعلم والتحسين... فإنها ستستخلص دروسًا وعبرا من هذا الحادث".
وأظهر مقطع الفيديو، أمس الجمعة، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محمّلة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.