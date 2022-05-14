https://arabic.sputniknews.com/20220514/إسرائيل-تعيد-فتح-معبر-إيرز-1062236259.html
إسرائيل تعيد فتح معبر إيرز
إسرائيل تعيد فتح معبر إيرز
أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، إعادة فتح معبر "إيرز- بيت حانون" شمالي قطاع غزة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:50+0000
2022-05-14T17:50+0000
2022-05-14T17:50+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية قررت إعادة فتح معبر إيرز أمام العمال وأصحاب التصاريح الفلسطينية من قطاع غزة، بداية من يوم غد الأحد.وأكدت القناة العبرية أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد قرار إغلاق معبر إيرز الذي اتُخذ في الثالث من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إسرائيل ستواصل إجراءاتها المتبعة بحسب تقييم الوضع.وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس" وأهداف أخرى للحركة، وفقا للجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك بعدما شهدت الأراضي المحتلة صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى بالقدس، أسفرت عن إصابة المئات بجروح.وتحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من مئات الفلسطينيين بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من المئات من الفلسطينيين ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.حدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إسرائيل تعيد فتح معبر إيرز
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم السبت، إعادة فتح معبر "إيرز- بيت حانون" شمالي قطاع غزة.
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن السلطات الإسرائيلية قررت إعادة فتح معبر إيرز أمام العمال وأصحاب التصاريح الفلسطينية من قطاع غزة، بداية من يوم غد الأحد.
وأكدت القناة العبرية أن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي بعد قرار إغلاق معبر إيرز الذي اتُخذ في الثالث من الشهر الجاري، مشيرة إلى أن إسرائيل ستواصل إجراءاتها المتبعة بحسب تقييم الوضع.
وشهدت منطقة "غلاف غزة" وهي البلدات والمستوطنات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضيين إطلاق عدد من القذائف الصاروخية من داخل قطاع غزة، تصدت لها منظومة "القبة الحديدية"، بينما شن سلاح الجو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ورشا لتصنيع معدات قتالية تابعة لحركة "حماس" وأهداف أخرى للحركة، وفقا للجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك بعدما شهدت الأراضي المحتلة صدامات بين الشرطة الإسرائيلية وفلسطينيين في باحة المسجد الأقصى
بالقدس، أسفرت عن إصابة المئات بجروح.
وتحولت ساحات المسجد الأقصى إلى مسرح للمواجهات
بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، عقب اقتحام الأخيرة المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين بالضرب بالهراوات وقنابل الصوت والغاز، ما أدى لإصابة أكثر من مئات الفلسطينيين بجروح مختلفة، ناهيك عن اعتقال أكثر من المئات من الفلسطينيين ممن كانوا معتكفين داخل المسجد الأقصى.
حدثت هذه المواجهات بسبب اعتراض الفلسطينيين على اقتحام مستوطنين يهود متشددين باحات المسجد الأقصى بالقدس، وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية التي أخلت باحات المسجد من المصلين الفلسطينيين.