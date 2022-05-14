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https://arabic.sputniknews.com/20220514/إصابة-6-جنود-عراقيين-إثر-انفجار-عبوة-ناسفة-في-ديالى-1062208437.html
إصابة 6 جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى
إصابة 6 جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى
أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بإصابة 6 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T07:38+0000
2022-05-14T07:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت على القطعات الأمنية في قاطع أمام ويس بمحافظة ديالى".ووفقا للمصدر: "أسفر الانفجار عن إصابة 6 جنود".يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، ضبطت قوات الأمن العراقية طائرات دون طيار في محافظة ديالى كانت تهدف لشن هجوم على مصفاة للنفط.وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ أن تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/مقاتلات-إف-16-عراقية-تدمر-نفقا-بداخله-عناصر-من-داعش-1062178397.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

إصابة 6 جنود عراقيين إثر انفجار عبوة ناسفة في ديالى

07:38 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / SABAH ARARالشرطة العراقية
الشرطة العراقية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / SABAH ARAR
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أفادت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، بإصابة 6 جنود إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة ديالى.
ونقل موقع "السومرية نيوز"، عن مصدر أمني، قوله إن "عبوة ناسفة انفجرت على القطعات الأمنية في قاطع أمام ويس بمحافظة ديالى".

ووفقا للمصدر: "أسفر الانفجار عن إصابة 6 جنود".
إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
مقاتلات "إف 16" عراقية تدمر نفقا بداخله عناصر من "داعش"
أمس, 10:06 GMT
يذكر أنه في أبريل/نيسان الماضي، ضبطت قوات الأمن العراقية طائرات دون طيار في محافظة ديالى كانت تهدف لشن هجوم على مصفاة للنفط.
وأعلن العراق في أواخر العام 2017، هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي، واستعادة السيطرة على كامل الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، إلا أن هناك خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما زالت تعكر صفو الحياة في بعض المناطق العراقية.
وتواصل قوات الأمن العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من دول العالم) منذ أن تم إعلان هزيمته عام 2017، بعدما سيطر على مساحات شاسعة من العراق لعدة سنوات.
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:29 GMT
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