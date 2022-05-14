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https://arabic.sputniknews.com/20220514/إعلامية-شهيرة-تثير-تفاعلا-واسعا-بعد-رفعها-الحذاء-في-برنامجها-فيديو-1062215929.html
إعلامية شهيرة تثير تفاعلا واسعا بعد رفعها الحذاء في برنامجها... فيديو
إعلامية شهيرة تثير تفاعلا واسعا بعد رفعها الحذاء في برنامجها... فيديو
أثارت الإعلامية والكاتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد، جدلا واسعا على مواقع التواصل عقب ظهورها رافعةً الحذاء في أحد برامجها وتلويحها به وإبداء رغبتها برميه على... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:29+0000
2022-05-14T10:29+0000
منوعات
مجتمع
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ونشرت فجر السعيد مقطع الفيديو المجتزأ من حلقة سابقة لأحد برامجها، حيث ظهرت وهي رافعة الحذاء، معلنة رغبتها باستعماله ورميه على سيدة عند رؤيتها.ويعود تاريخ الحلقة المذكورة لمطلع العام الجاري، إثر تعليق الإعلامية الكويتية على مشاجرة وقعت في مجلس الأمة، حيث تداول النشطاء آنذاك صورة لحذاء قيل إنه "يعود لأحد النواب الذين شاركوا في المشاجرة".ورغم أن المقطع قديم ومجتزأ من حلقة بثت قبل عدة أشهر، فقد أعادت السعيد نشره مجدداً عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "في واحدة في بالي أول ما أشوفها بإذن الله بهفها بالجوتي".وأضافت: "قدوتي في ذلك نواب الأمة، الكلام غير اللائق لازم يجيه رد غير لائق… واللي يصف كل من ينتقده بالكلب ماله عندنا إلا جوتي الأمة يربيه خل أشوفج بس وجهاً".ولم تكشف الإعلامية عن السيدة المقصودة بحديثها.وانتقد النشطاء تصرف السعيد وتعليقها ووصف البعض رفع الإعلامية للحذاء في البرنامج بأنه "قلة احترام وقلة رقي".
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منوعات, مجتمع

إعلامية شهيرة تثير تفاعلا واسعا بعد رفعها الحذاء في برنامجها... فيديو

10:29 GMT 14.05.2022
© Photo / Facebook/ Fajer Alsaeedالإعلامية الكويتية فجر السعيد
الإعلامية الكويتية فجر السعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Photo / Facebook/ Fajer Alsaeed
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أثارت الإعلامية والكاتبة الكويتية الشهيرة فجر السعيد، جدلا واسعا على مواقع التواصل عقب ظهورها رافعةً الحذاء في أحد برامجها وتلويحها به وإبداء رغبتها برميه على سيدة لم تكشف عن هويتها.
ونشرت فجر السعيد مقطع الفيديو المجتزأ من حلقة سابقة لأحد برامجها، حيث ظهرت وهي رافعة الحذاء، معلنة رغبتها باستعماله ورميه على سيدة عند رؤيتها.
ويعود تاريخ الحلقة المذكورة لمطلع العام الجاري، إثر تعليق الإعلامية الكويتية على مشاجرة وقعت في مجلس الأمة، حيث تداول النشطاء آنذاك صورة لحذاء قيل إنه "يعود لأحد النواب الذين شاركوا في المشاجرة".
ورغم أن المقطع قديم ومجتزأ من حلقة بثت قبل عدة أشهر، فقد أعادت السعيد نشره مجدداً عبر حسابها على "إنستغرام"، وأرفقته بتعليق قالت فيه: "في واحدة في بالي أول ما أشوفها بإذن الله بهفها بالجوتي".
وأضافت: "قدوتي في ذلك نواب الأمة، الكلام غير اللائق لازم يجيه رد غير لائق… واللي يصف كل من ينتقده بالكلب ماله عندنا إلا جوتي الأمة يربيه خل أشوفج بس وجهاً".
ولم تكشف الإعلامية عن السيدة المقصودة بحديثها.
وانتقد النشطاء تصرف السعيد وتعليقها ووصف البعض رفع الإعلامية للحذاء في البرنامج بأنه "قلة احترام وقلة رقي".
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