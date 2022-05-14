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إعلام: ارتفاع سعر الغاز 14% لشهر مايو في بلغاريا
إعلام: ارتفاع سعر الغاز 14% لشهر مايو في بلغاريا
أشارت تقارير إعلامية بلغارية إلى ارتفاع سعر الغاز لشهر مايو/أيار بنسبة 14 في المئة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:43+0000
2022-05-14T10:43+0000
اقتصاد
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وحددت لجنة تنظيم الطاقة والمياه في بلغاريا سعر الغاز الطبيعي لشهر مايو، وقد ارتفع بنسبة 14 % تقريبا بسبب انقطاع الإمدادات من روسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء BTA. في 23 مارس/آذار، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. ووقع مرسوما جاء فيه إنه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.
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اقتصاد

إعلام: ارتفاع سعر الغاز 14% لشهر مايو في بلغاريا

10:43 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أشارت تقارير إعلامية بلغارية إلى ارتفاع سعر الغاز لشهر مايو/أيار بنسبة 14 في المئة.
وحددت لجنة تنظيم الطاقة والمياه في بلغاريا سعر الغاز الطبيعي لشهر مايو، وقد ارتفع بنسبة 14 % تقريبا بسبب انقطاع الإمدادات من روسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء BTA.

وقالت الوكالة: "وافقت هيئة تنظيم موارد الطاقة والمياه على سعر الغاز الطبيعي لشهر مايو، وبذلك وافقت على زيادته بنسبة 13.73%". ووفقًا للهيئة التنظيمية، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو تعليق الإمدادات من قبل شركة غازبروم.

في 23 مارس/آذار، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تحويل مدفوعات إمدادات الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى التي فرضت إجراءات تقييدية ضد روسيا بالروبل. ووقع مرسوما جاء فيه إنه إذا لم تدفع الدول غير الصديقة بالروبل اعتبارا من الأول من أبريل/نيسان، فستعتبر روسيا هذا تقصيرا في عقود الغاز.
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