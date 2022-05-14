https://arabic.sputniknews.com/20220514/إعلام-الأمريكيون-يدعمون-سيناتور-رفض-إنقاذ-أوكرانيا-1062209001.html
إعلام: الأمريكيون يدعمون سيناتور رفض "إنقاذ أوكرانيا"
إعلام: الأمريكيون يدعمون سيناتور رفض "إنقاذ أوكرانيا"
حصل السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري من كنتاكي، راند بول، على تأييد كبير بسبب رفضه المساعدة العسكرية من بلاده لكييف. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T08:03+0000
2022-05-14T08:03+0000
2022-05-14T08:03+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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السياسي الأمريكي رفض، في وقت سابق، التصويت بشكل سريع على مشروع قانون يهدف لتخصيص 40 مليار دولار لكييف، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تستطيع إنقاذ أوكرانيا بينما تقضي على اقتصادها. وافق العديد من قراء صحيفة Breitbart رأي السناتور، مؤكدين أن السلطات يجب أن تقوم بشكل جيد لحل المشاكل الداخلية، وعدم محاولة لعب دور الدرك العالمي.وتسأل جون جيمس، أحد متابعي الصحيفة، قائلا: "كم عدد المليارات التي أرسلناها بالفعل وما الذي أنفق بايدن هذه الأموال عليه؟".وقال صاحب حساب حمل اسم Anti Social: "كل أسبوع نرسل الأموال المأخوذة من أي مكان إلى أوكرانيا. إنهم ليسوا أعضاء في الناتو إذا كنا نسلح أو ندافع عن كل دولة على وجه الأرض تتشاجر معها الجار؟ العمل كشرطي عالمي يؤدي إلى استنفادنا المالي. إذا لم نتمكن من حماية حدودنا، فليس لدينا ما نفعله في مكان آخر".واشتكى أحد متابعي الصحيفة ويحمل اسم كونراد، قائلا: "سيكون أمرا رائعا لو قال ذلك بايدن".وخلص القراء بالقول: "لماذا لا يوجد سوى أشخاص منعزلين لديهم الفطرة السليمة؟ ألا ينبغي أن يكون لدينا أغلبية من السياسيين العقلاء؟ نحن بحاجة إلى التوقف عن انتخاب الأشخاص الأغبياء".
الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: الأمريكيون يدعمون سيناتور رفض "إنقاذ أوكرانيا"
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حصل السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري من كنتاكي، راند بول، على تأييد كبير بسبب رفضه المساعدة العسكرية من بلاده لكييف.
السياسي الأمريكي رفض، في وقت سابق، التصويت بشكل سريع على مشروع قانون
يهدف لتخصيص 40 مليار دولار لكييف، مشددا على أن الولايات المتحدة لا تستطيع إنقاذ أوكرانيا بينما تقضي على اقتصادها.
وبحسب رأي بول، فإن أكبر تهديد لواشنطن اليوم هو الدين العام والتضخم وانهيار الدولار.
وافق العديد من قراء صحيفة
Breitbart رأي السناتور، مؤكدين أن السلطات يجب أن تقوم بشكل جيد لحل المشاكل الداخلية، وعدم محاولة لعب دور الدرك العالمي.
وتسأل جون جيمس، أحد متابعي الصحيفة، قائلا: "كم عدد المليارات التي أرسلناها بالفعل وما الذي أنفق بايدن هذه الأموال عليه؟".
وقال صاحب حساب حمل اسم Anti Social: "كل أسبوع نرسل الأموال المأخوذة من أي مكان إلى أوكرانيا. إنهم ليسوا أعضاء في الناتو إذا كنا نسلح أو ندافع عن كل دولة على وجه الأرض تتشاجر معها الجار؟ العمل كشرطي عالمي يؤدي إلى استنفادنا المالي. إذا لم نتمكن من حماية حدودنا، فليس لدينا ما نفعله في مكان آخر".
واشتكى أحد متابعي الصحيفة ويحمل اسم كونراد، قائلا: "سيكون أمرا رائعا لو قال ذلك بايدن".
فيما علق صاحب حساب حمل اسم Sanfordbill، قائلا: "لقد دعمت والد راند بول رون في أعوام 1988 و2008 و2012 (في الانتخابات الرئاسية الأمريكية)، والآن لدينا جو بايدن. والآن أخبرني من كان مخطئا. استمتع بارتفاع أسعار الغاز والتضخم. ماذا هل يتطلب الأمر إيقاظ الشعب الأمريكي؟ بارك الله فينا إذا دخلنا في حرب عالمية أخرى".
وخلص القراء بالقول: "لماذا لا يوجد سوى أشخاص منعزلين لديهم الفطرة السليمة؟ ألا ينبغي أن يكون لدينا أغلبية من السياسيين العقلاء؟ نحن بحاجة إلى التوقف عن انتخاب الأشخاص الأغبياء".