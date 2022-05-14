https://arabic.sputniknews.com/20220514/إقليم-كردستان-في-شمال-العراق-ينفي-سيطرته-على-حقول-للنفط-في-محافظة-كركوك-شمالي-البلاد-1062240872.html

إقليم كردستان في شمال العراق ينفي سيطرته على حقول للنفط في محافظة كركوك شمالي البلاد

إقليم كردستان في شمال العراق ينفي سيطرته على حقول للنفط في محافظة كركوك شمالي البلاد

نفت حكومة إقليم كردستان في شمال العراق، اليوم السبت، سيطرتها على حقول للنفط في محافظة كركوك ( الغنية بالنفط) شمالي البلاد بـ "دعم" من قوة مسلحة . 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T23:27+0000

2022-05-14T23:27+0000

2022-05-14T23:27+0000

أخبار العراق اليوم

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وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم جوتيار عادل في بيان " تنفي حكومة إقليم كوردستان جميع الادّعاءات والشائعات التي تزعم بأن حكومة الإقليم، وبدعم قوة مسلحة، قد احتلت واستولت على عدة حقول نفطية في باي حسن وداودكوركي التابعة لشركة نفط الشمال في كركوك.وتابع قائلا، إن "الحملة التي تشن ضد الإقليم ذات دوافع سياسية وليس لها أساس قانوني، وهذه الاتهامات التي تساق ضد الإقليم بعيدة كل البعد عن الحقيقة، وتهدف فقط لخلق الفوضى وهي ضد حقوق شعب كوردستان".وأعلنت شركة "نفط الشمال" التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية، في وقت سابق السبت، سيطرة قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان، على آبار وحقول أخرى للنفط شمالي محافظة كركوك.وذكرت الشركة في بيان، "سبق وأن حصلت عددا من التجاوزات والانتهاكات على الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة/ آفانا/ صفية/ كورمور)".وأشار البيان إلى أنه قد تم "تحريك دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي".ونوه البيان إلى أنه "استمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".وبحسب البيان، فإن الشركة "تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي إلى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".

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