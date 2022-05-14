https://arabic.sputniknews.com/20220514/إيران-تطالب-الأمم-المتحدة-باتخاذ-إجراء-عاجل-ضد-إسرائيل-بعد-اغتيال-شيرين-أبو-عاقلة-1062213551.html
إيران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل ضد إسرائيل بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة
إيران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل ضد إسرائيل بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة
طالبت السلطات الإيرانية منظمة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء جرائم إسرائيل، مستنكرة اغتيال الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة "الجزيرة"... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T09:55+0000
2022-05-14T09:55+0000
2022-05-14T09:55+0000
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وقال مستشار ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة محمد رضا صحرائي، خلال اجتماع في لجنة المعلومات التابعة للأمم المتحدة، إن "اغتيال أبو عاقلة من قبل الكيان الإسرائيلي يعد جانبا من الحرب الطويلة الأمد والترهيب والعنف ضد الصحفيين بهدف التغطية على جرائم هذا الكيان ضد الفلسطينيين وانتهاكه الصارخ للقوانين والأعراف الدولية".واعتبر صحرائي أن "الصحفية الفلسطينية ضحية أخرى من ضحايا عدم تحرك المجتمع العالمي إزاء جرائم الحرب والإرهاب المستمر الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسائر دول المنطقة".وأضاف أن بلاده "تطالب منظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة في دعم الشعب الفلسطيني ومساءلة الكيان إزاء جرائمه الدولية التي ارتكبها على مدى عقود من الزمن".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.وأظهر مقطع الفيديو، أمس الجمعه، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/البرلمان-الإيراني-يطالب-بطرد-إسرائيل-من-مجلس-حقوق-الإنسان-بعد--مقتل-شيرين-أبو-عاقلة-1062143210.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران
إيران تطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل ضد إسرائيل بعد اغتيال شيرين أبو عاقلة
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طالبت السلطات الإيرانية منظمة الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء جرائم إسرائيل، مستنكرة اغتيال الصحفية الفلسطينية مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة.
وقال مستشار ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة محمد رضا صحرائي، خلال اجتماع في لجنة المعلومات التابعة للأمم المتحدة
، إن "اغتيال أبو عاقلة من قبل الكيان الإسرائيلي يعد جانبا من الحرب الطويلة الأمد والترهيب والعنف ضد الصحفيين بهدف التغطية على جرائم هذا الكيان ضد الفلسطينيين وانتهاكه الصارخ للقوانين والأعراف الدولية".
واعتبر صحرائي أن "الصحفية الفلسطينية ضحية أخرى من ضحايا عدم تحرك المجتمع العالمي إزاء جرائم الحرب والإرهاب المستمر الذي يمارسه الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وسائر دول المنطقة".
وأضاف أن بلاده "تطالب منظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة في دعم الشعب الفلسطيني ومساءلة الكيان إزاء جرائمه الدولية التي ارتكبها على مدى عقود من الزمن".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، عن مقتل المراسلة والصحفية، شيرين أبو عاقلة
، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية
جريمة قتل مراسلة قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، برصاص الجيش الإسرائيلي، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن "السلطة الفلسطينية ترفض عرضا لإجراء تحقيق مشترك
في مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.
وأظهر مقطع الفيديو، أمس الجمعه، أعمال عنف اندلعت خلال تشييع جنازة أبو عاقلة في القدس عندما هاجمت الشرطة الإسرائيلية الحشد وهو يحمل نعشها خارج المستشفى، وقالت الأمم المتحدة إنها ستحاول جمع مزيد من المعلومات حول الحادث.