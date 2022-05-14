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https://arabic.sputniknews.com/20220514/اتفاق-مغربي-إسباني-على-استحداث-مركزين-جمركيين-في-سبتة-ومليلة-1062223601.html
اتفاق مغربي إسباني على استحداث مركزين جمركيين في سبتة ومليلة
اتفاق مغربي إسباني على استحداث مركزين جمركيين في سبتة ومليلة
اتفقت كل من المغرب وإسبانيا على بعض الأمور التي تسهم في ضبط المعابر الحدودية بينهما. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T12:47+0000
2022-05-14T12:47+0000
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فحسب موقع هسبريس المغربي، اتفق كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة على استحداث "مركزين جمركيين في المعابر الحدودية لكل من مدينتي سبتة ومليلية، دون تحديد موعد لذلك".الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جمعت وزيري خارجية البلدين في المغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسبما أكد ألباريس في تصريحات على هامش لقائه بوزير الخارجية الأيرلندي سيمون كيفي، أمس الجمعة.وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن فتح معبري "تراخال" و"بني أنصار" بداية من الثلاثاء المقبل، عقب مرور عامين على إغلاقهما في الـ13 من مارس/ آذار 2020.وقال ألباريس: "لدينا رغبة مشتركة في أن تتم عملية إعادة تنشيط الحدود البرية بطريقة منظمة وتدريجية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو البضائع".وكان وزير الداخلية الإسباني قد أكد فتح معبر "تراخال" ومعبر "بني أنصار" في مدينتي سبتة ومليلية، بداية من منتصف ليل الاثنين المقبل، أمام حاملي بطاقات الإقامة بالمدينتين أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك حاملي "شينغن".كما أوضح ان العمال المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلة بوثائق سارية المفعول سيكون مسموحا لهم بدخول المعبرين بداية من الـ31 من الشهر الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220512/إسبانيا-تعلن-فتح-حدودها-البرية-مع-مدينتي-سبتة-ومليلية-في-المغرب--1062151583.html
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا

اتفاق مغربي إسباني على استحداث مركزين جمركيين في سبتة ومليلة

12:47 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Moroccan Ministry of Foreign Affairsناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي
ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Moroccan Ministry of Foreign Affairs
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اتفقت كل من المغرب وإسبانيا على بعض الأمور التي تسهم في ضبط المعابر الحدودية بينهما.
فحسب موقع هسبريس المغربي، اتفق كل من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ونظيره المغربي ناصر بوريطة على استحداث "مركزين جمركيين في المعابر الحدودية لكل من مدينتي سبتة ومليلية، دون تحديد موعد لذلك".
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
إسبانيا تعلن فتح حدودها البرية مع مدينتي سبتة ومليلية في المغرب
12 مايو, 14:14 GMT
الاتفاق جاء خلال المحادثات التي جمعت وزيري خارجية البلدين في المغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حسبما أكد ألباريس في تصريحات على هامش لقائه بوزير الخارجية الأيرلندي سيمون كيفي، أمس الجمعة.
وكانت وزارة الداخلية الإسبانية، قد أعلنت أول أمس الخميس، عن فتح معبري "تراخال" و"بني أنصار" بداية من الثلاثاء المقبل، عقب مرور عامين على إغلاقهما في الـ13 من مارس/ آذار 2020.

وألمح الوزير الإسباني إلى أن الاتفاق هو نتاج للبيان المشترك الصادر في الـ7 من أبريل/ نيسان الماضي، بعد اجتماع الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز.

وقال ألباريس: "لدينا رغبة مشتركة في أن تتم عملية إعادة تنشيط الحدود البرية بطريقة منظمة وتدريجية، سواء تعلق الأمر بالأفراد أو البضائع".

ولفت إلى أن تلك الخطوة تعتبر "خطوة أولى ستتبعها خطوات أخرى"، من أجل ضبط الحدود.

وكان وزير الداخلية الإسباني قد أكد فتح معبر "تراخال" ومعبر "بني أنصار" في مدينتي سبتة ومليلية، بداية من منتصف ليل الاثنين المقبل، أمام حاملي بطاقات الإقامة بالمدينتين أو الاتحاد الأوروبي، وكذلك حاملي "شينغن".
كما أوضح ان العمال المرخص لهم بالعمل داخل سبتة ومليلة بوثائق سارية المفعول سيكون مسموحا لهم بدخول المعبرين بداية من الـ31 من الشهر الجاري.
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