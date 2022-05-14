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الأرصاد المصرية: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل
الأرصاد المصرية: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:00+0000
2022-05-14T11:00+0000
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ووفقا لبيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت "استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة".وفي تصريحات لمصراوي، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري"، مؤكدة أن هذا الارتفاع "مستمر لمدة 48 ساعة، وبداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ الأجواء في التحسن".وعن محافظات شمال وجنوب الصعيد، توقعت غانم أن "تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بحيث تصل على المناطق الجنوبية لـ 40 درجة".وأضافت أن الأجواء ستكون باردة خلال الساعات المتأخرة من الليل، لافتة إلى استمرار الإحساس بذلك خلال الأسبوع الجاري.​
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

11:00 GMT 14.05.2022
© AP Photo / Amr Nabilعاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019
عاصفة رملية تضرب مصر - القاهرة، 16 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AP Photo / Amr Nabil
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل.
ووفقا لبيان نشرته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت "استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة".
وفي تصريحات لمصراوي، قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية: "تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري"، مؤكدة أن هذا الارتفاع "مستمر لمدة 48 ساعة، وبداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ الأجواء في التحسن".

ولفتت إلى أن ما سيساعد على الإحساس بتحسن حالة الطقس وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء.

وعن محافظات شمال وجنوب الصعيد، توقعت غانم أن "تشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة بحيث تصل على المناطق الجنوبية لـ 40 درجة".
وأضافت أن الأجواء ستكون باردة خلال الساعات المتأخرة من الليل، لافتة إلى استمرار الإحساس بذلك خلال الأسبوع الجاري.​
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