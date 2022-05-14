الأهلي المصري يضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
© AFP 2022 / -
نجح النادي الأهلي المصري في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمكن من فرض التعادل على مضيفه وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم السبت.
وتمكن الأهلي من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما في إياب نصف نهائي المسابقة مع وفاق سطيف، في المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق اليوم، على ملعب 5 يوليو، بالعاصمة الجزائر.
أحمد عبد القادر يهدي الأهلي هدفاً مبكراً ⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/Pb7s8ehA0V— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية، القاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف للاشيء، ليصعد الأهلي إلى النهائي الأفريقي بمجموع المباراتين (6-2)، ويلاقي الوداد المغربي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية، الرباط.
أحمد القندوسي يسجل التعادل لوفاق سطيف من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء ⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/ZEnPEfJYYh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022
تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في المباراة، حيث انحصر اللعب وسط الملعب في أغلبه.
وفاق سطيف يتقدم بهدف جميل من تسديدة قوية لرياض بن عياد 🚀⚽️#دوري_أبطال_أفريقيا #الاهلي_وفاق_سطيف pic.twitter.com/nmaVFVyhvg— beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 14, 2022
سجل للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر في الدقيقة 2، ومحمد شريف في 92، في حين سجل لوفاق سطيف، أحمد قندوسي في الدقيقة 45، ورياض بن عياد، في الدقيقة 61.
جوووووووووول 🗣 محمد شريف يسجل التعادل 🦅💪#يلا_يا_أهلي#أفريقيا_يا_أهلي pic.twitter.com/MO1NQbY3mX— النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 14, 2022
وبتلك النتيجة يلتقي النادي الأهلي المصري مع غريمه التقليدي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجرى في العاصمة الرباط، في الثلاثين من الشهر الجاري.