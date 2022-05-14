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الأهلي المصري يضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو
الأهلي المصري يضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو
نجح النادي الأهلي المصري في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمكن من فرض التعادل على مضيفه وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم السبت. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T21:49+0000
2022-05-14T21:49+0000
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وتمكن الأهلي من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما في إياب نصف نهائي المسابقة مع وفاق سطيف، في المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق اليوم، على ملعب 5 يوليو، بالعاصمة الجزائر.وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية، القاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف للاشيء، ليصعد الأهلي إلى النهائي الأفريقي بمجموع المباراتين (6-2)، ويلاقي الوداد المغربي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية، الرباط.تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في المباراة، حيث انحصر اللعب وسط الملعب في أغلبه.سجل للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر في الدقيقة 2، ومحمد شريف في 92، في حين سجل لوفاق سطيف، أحمد قندوسي في الدقيقة 45، ورياض بن عياد، في الدقيقة 61.وبتلك النتيجة يلتقي النادي الأهلي المصري مع غريمه التقليدي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجرى في العاصمة الرباط، في الثلاثين من الشهر الجاري.
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مجتمع, ماتش الأهلي اليوم, الوداد المغربي, مصر

الأهلي المصري يضرب موعدا مع الوداد المغربي في نهائي أبطال أفريقيا.. فيديو

21:49 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / -فريق النادي الأهلي المصري
فريق النادي الأهلي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / -
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نجح النادي الأهلي المصري في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمكن من فرض التعادل على مضيفه وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة (2-2)، مساء اليوم السبت.
وتمكن الأهلي من بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تعادل إيجابيا بهدفين لمثلهما في إياب نصف نهائي المسابقة مع وفاق سطيف، في المباراة التي جرت بينهما، في وقت سابق اليوم، على ملعب 5 يوليو، بالعاصمة الجزائر.
وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة المصرية، القاهرة، قد انتهت بفوز الأهلي بأربعة أهداف للاشيء، ليصعد الأهلي إلى النهائي الأفريقي بمجموع المباراتين (6-2)، ويلاقي الوداد المغربي بملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية، الرباط.
تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في المباراة، حيث انحصر اللعب وسط الملعب في أغلبه.
سجل للنادي الأهلي، أحمد عبد القادر في الدقيقة 2، ومحمد شريف في 92، في حين سجل لوفاق سطيف، أحمد قندوسي في الدقيقة 45، ورياض بن عياد، في الدقيقة 61.
وبتلك النتيجة يلتقي النادي الأهلي المصري مع غريمه التقليدي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي ستجرى في العاصمة الرباط، في الثلاثين من الشهر الجاري.
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