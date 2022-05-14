https://arabic.sputniknews.com/20220514/البنتاغون-واشنطن-تعمل-لاستيضاح-تصريحات-أردوغان-عن-فنلندا-والسويد-1062204857.html
البنتاغون: واشنطن تعمل لاستيضاح تصريحات أردوغان عن فنلندا والسويد
البنتاغون: واشنطن تعمل لاستيضاح تصريحات أردوغان عن فنلندا والسويد
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل لاستيضاح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فنلندا والسويد. مشيرة إلى أن... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T00:01+0000
2022-05-14T00:01+0000
2022-05-14T00:01+0000
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أخبار فنلندا
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وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، "لم يتغير شيء بالنسبة لوضعهم في حلف شمال الأطلسي.. نعمل من أجل استيضاح موقفهم".وفي وقت سابق الجمعة، قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن إدارة بايدن تستوضح تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان المعارضة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.وفي ذات الصدد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك المزيد للإعلان عنه فيما يتعلق بالمصالح الأمنية مع السويد وفنلندا قريبا.يأتي ذلك بعدما قال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب. كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو" جوليان سميث إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/بايدن-إعلان-المزيد-من-التعاون-الأمني-مع-السويد-وفنلندا-قريبا-1062203796.html
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الناتو, البنتاغون الأمريكي, أخبار فنلندا
البنتاغون: واشنطن تعمل لاستيضاح تصريحات أردوغان عن فنلندا والسويد
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الجمعة، إن الولايات المتحدة تعمل لاستيضاح تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فنلندا والسويد. مشيرة إلى أن وضع أنقرة في حلف شمال الأطلسي لم يتغير بسبب هذه التصريحات.
وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، "لم يتغير شيء بالنسبة لوضعهم في حلف شمال الأطلسي
.. نعمل من أجل استيضاح موقفهم".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية، كارين دونفريد، إن إدارة بايدن تستوضح تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان المعارضة لانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.
وفي ذات الصدد، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيكون هناك المزيد للإعلان عنه فيما يتعلق بالمصالح الأمنية مع السويد وفنلندا قريبا.
يأتي ذلك بعدما قال أردوغان إن تركيا لا يمكنها أن تنظر بشكل إيجابي إلى انضمام فنلندا أو السويد إلى الناتو، وأضاف أن الدول الإسكندنافية متسامحة للغاية مع الإرهاب. كما أشار أردوغان إلى استياء بلاده من مشاركة اليونان في الأنشطة العسكرية لحلف شمال الأطلسي.
وفي وقت سابق، بدأت فنلندا والسويد الحديث عن إمكانية التخلي عن حيادهما طويل الأمد والانضمام إلى الناتو
على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وأشار رئيس التحالف، ينس ستولتنبرغ، إلى أن التحالف سيكون سعيدا برؤية فنلندا والسويد في صفوفه وإتاحة الفرصة لهما للانضمام بسرعة.
وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى "الناتو" جوليان سميث إن الناتو يتوقع من هذه الدول أن تتخذ قراراتها الخاصة بشأن العضوية المحتملة في "الأشهر والأسابيع" المقبلة. وأضافت أن الولايات المتحدة ترحب بانضمام هذه الدول إلى الحلف.