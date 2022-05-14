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البنتاغون يحذر من تعليق محتمل لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا
البنتاغون يحذر من تعليق محتمل لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا يمكن تعليقها إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتقديم مساعدة جديدة إلى... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T04:30+0000
2022-05-14T04:30+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث العسكري الأمريكي جون كيربي في إيجاز: "إذا لم نحصل على السلطة قريبًا، فمن المحتمل أن تكون هناك فقاعة، فترة زمنية لن يتم فيها نقل أي شيء. ونود التأكد من إمكانية تجنب ذلك"..كما ورد سابقًا، تعتقد الإدارة الأمريكية أن الأموال الحالية المقدمة لمساعدة أوكرانيا ستكون كافية حتى 19 مايو/أيار.وافق مجلس النواب هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا طلبها الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، في اليوم السابق، أوقف السناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي مشروع القانون، وطالب بإدراج تعديلات في الوثيقة لتشديد الرقابة على إنفاق هذه الأموال. وأوضح ذلك من خلال حقيقة أن واشنطن لا تستطيع أن تنفق الأموال دون تفكير على "إنقاذ أوكرانيا"، الأمر الذي يقضي على الاقتصاد الأمريكي المهدد بالدين العام والتضخم وانهيار الدولار.
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

البنتاغون يحذر من تعليق محتمل لإمدادات الأسلحة لأوكرانيا

04:30 GMT 14.05.2022
CC0 / pixabay.com / البنتاغون
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
CC0 / pixabay.com /
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا يمكن تعليقها إذا لم يوافق مجلس الشيوخ على مشروع قانون لتقديم مساعدة جديدة إلى كييف.
وقال المتحدث العسكري الأمريكي جون كيربي في إيجاز: "إذا لم نحصل على السلطة قريبًا، فمن المحتمل أن تكون هناك فقاعة، فترة زمنية لن يتم فيها نقل أي شيء. ونود التأكد من إمكانية تجنب ذلك"..
كما ورد سابقًا، تعتقد الإدارة الأمريكية أن الأموال الحالية المقدمة لمساعدة أوكرانيا ستكون كافية حتى 19 مايو/أيار.
وافق مجلس النواب هذا الأسبوع على حزمة مساعدات بقيمة 40 مليار دولار لأوكرانيا طلبها الرئيس جو بايدن. ومع ذلك، في اليوم السابق، أوقف السناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي مشروع القانون، وطالب بإدراج تعديلات في الوثيقة لتشديد الرقابة على إنفاق هذه الأموال. وأوضح ذلك من خلال حقيقة أن واشنطن لا تستطيع أن تنفق الأموال دون تفكير على "إنقاذ أوكرانيا"، الأمر الذي يقضي على الاقتصاد الأمريكي المهدد بالدين العام والتضخم وانهيار الدولار.
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