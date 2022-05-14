https://arabic.sputniknews.com/20220514/البيت-الأبيض-بايدن-يهنئ-محمد-بن-زايد-على-انتخابه-رئيسا-للإمارات-1062232126.html

البيت الأبيض: بايدن يهنئ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات

البيت الأبيض: بايدن يهنئ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات

ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T15:39+0000

2022-05-14T15:39+0000

2022-05-14T15:50+0000

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1049271873_0:145:3125:1903_1920x0_80_0_0_db47bcde2f463ba620cb8e91f59638d2.jpg

وقال بايدن في بيان "أهنئ صديقي القديم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف بايدن أنه "يتطلع إلى العمل مع القائد لزيادة تعزيز الروابط بين البلدين والشعبين".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.

https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-أبو-ظبي-لتقديم-واجب-العزاء-في-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062231717.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن