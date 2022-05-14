https://arabic.sputniknews.com/20220514/البيت-الأبيض-بايدن-يهنئ-محمد-بن-زايد-على-انتخابه-رئيسا-للإمارات-1062232126.html
البيت الأبيض: بايدن يهنئ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات
البيت الأبيض: بايدن يهنئ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات
ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T15:39+0000
2022-05-14T15:39+0000
2022-05-14T15:50+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن في بيان "أهنئ صديقي القديم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف بايدن أنه "يتطلع إلى العمل مع القائد لزيادة تعزيز الروابط بين البلدين والشعبين".وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-الإسرائيلي-يتوجه-إلى-أبو-ظبي-لتقديم-واجب-العزاء-في-الشيخ-خليفة-بن-زايد-1062231717.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
البيت الأبيض: بايدن يهنئ محمد بن زايد على انتخابه رئيسا للإمارات
15:39 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 15:50 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
ذكر البيت الأبيض في بيان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنأ، اليوم السبت، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال بايدن في بيان
"أهنئ صديقي القديم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف بايدن أنه "يتطلع إلى العمل مع القائد لزيادة تعزيز الروابط بين البلدين والشعبين".
وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وعقب الاجتماع
، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".
وأعرب المجلس عن تمنياته بأن يوفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ويسدد خطاه في خدمة وطنه وشعب الإمارات.