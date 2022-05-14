https://arabic.sputniknews.com/20220514/التنس-السورية-تعود-من-جديد-والبداية-من-الهند-1062228437.html

"التنس" السورية تعود من جديد... والبداية من الهند

"التنس" السورية تعود من جديد... والبداية من الهند

مع انتصارات سوريا على الإرهاب بدأت الرياضة السورية، تزامناً، باستعادة عافيتها وحيويتها من خلال البطولات المحلية في الألعاب المختلفة. 14.05.2022, سبوتنيك عربي

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مرت سنوات الحرب على الرياضة السورية بقسوة كما كل القطاعات الأخرى، فقد كان الوصول إلى الملاعب وصالات التدريب على سبيل المثال، أشبه برحلة مخاطرة حتى ضمن المدن التي واظبت التنظيمات المسلحة على إمطارها بالقذائف الصاروخية بشكل عشوائي.اليوم، بدأت رحلة التعافي تتبدى، وبدأت الإنجازات الخارجية للرياضيين السوريين بالانضمام إلى لوحات التصنيف، وكان آخرها ما قدّمه المنتخب الوطني السوري لكرة التنس خلال مشاركته في (تصفيات غرب آسيا) التي أقيمت في دولة الهند.فرصة للمشاركينواستمرت البطولة أسبوعا كاملا، لعب خلالها الفريق السوري ضد 16 فريقا عربيا وأجنبيا وتوزعت اللعبة على عدة مجموعات، وضمت مجموعة سورية منتخبات الأردن ولبنان اليابان وأوزبكستان والهند وروسيا وإيران، حيث فاز المنتخب السوري أمام منتخب اليابان 3-0، وفاز على أوزبكستان 3-0 وخسر من الهند 2-1 بعد فوز وخسارة في الفردي وخسارة الزوجي في مباراة قريبة المستوى ليفقد بعد ذلك فرصة اللعب في تصفيات المراكز 1-8، ولعب في تصفيات المراكز من 16-10ليحقق المركز العاشر لهذه الفئة، والسادس على منطقة غرب آسيا.منافسة قويةعضو اتحاد اللعبة وسيم زينية أوضح في تصريح لـ "سبوتنيك" أن ما حققه لاعبو منتخبنا يمثل إنجازا نظرا لقوة المنافسات في البطولة المصنفة ضمن المستوى الثاني وفق الاتحاد الدولي لكرة المضرب ما يعني أن المشاركين فيها هم من نخبة لاعبي العالم ولديهم ترتيب متقدم في تصنيف الاتحاد.وختم زينية، بأن "اتحاد اللعبة لم يبخل بدعم لاعبينا داخلياً وخارجياً، وهم بالمقابل يردون الدين برفع علم بلدنا الغالي عالياً، واتحاد اللعبة على مسافة واحدة من كل اللاعبين، وعلى استعداد لتقديم الدعم المستطاع لكل لاعب مجتهد، لذلك فإن هذه المشاركة لا تعد الأولى في الهند ولن نتردد بالمشاركة بالبطولات التي ستقام بالمستقبل".حديث رياضي عالميأما عبد الرحمن سليم مدرب المنتحب فأشار بتصريحه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن التنظيم ما بين البلدين للمشاركة في اللعبة كان جيدا وتم تقديم فرصة للاعبين للتدريب قبل المباراة ضمن الإمكانيات الملائمة لحدث رياضي عالمي بحكم المشاركات من قبل دول تعد لعبة التنس بها في الدرجة الاولى.وأوضح سليم، أن التحضير هذه السنة كان مختلفا كثيراً عن السنوات الأخيرة من خلال معسكر داخلي في القطر، وآخر خارجي تخللتهما بطولة دولية كانت مفيدة لدخول اللاعبين في جو المنافسات، ثم كان السفر إلى الهند قبل وقت كاف للتأقلم مع الأجواء قبل بدء البطولة.

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رياضة, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك