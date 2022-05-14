"التنس" السورية تعود من جديد... والبداية من الهند
14:14 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 14:15 GMT 14.05.2022)
© Sputnik . NOUR MOLHEM"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
© Sputnik . NOUR MOLHEM
مع انتصارات سوريا على الإرهاب بدأت الرياضة السورية، تزامناً، باستعادة عافيتها وحيويتها من خلال البطولات المحلية في الألعاب المختلفة.
مرت سنوات الحرب على الرياضة السورية بقسوة كما كل القطاعات الأخرى، فقد كان الوصول إلى الملاعب وصالات التدريب على سبيل المثال، أشبه برحلة مخاطرة حتى ضمن المدن التي واظبت التنظيمات المسلحة على إمطارها بالقذائف الصاروخية بشكل عشوائي.
اليوم، بدأت رحلة التعافي تتبدى، وبدأت الإنجازات الخارجية للرياضيين السوريين بالانضمام إلى لوحات التصنيف، وكان آخرها ما قدّمه المنتخب الوطني السوري لكرة التنس خلال مشاركته في (تصفيات غرب آسيا) التي أقيمت في دولة الهند.
© Sputnik . NOUR MOLHEM"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
© Sputnik . NOUR MOLHEM
فرصة للمشاركين
واستمرت البطولة أسبوعا كاملا، لعب خلالها الفريق السوري ضد 16 فريقا عربيا وأجنبيا وتوزعت اللعبة على عدة مجموعات، وضمت مجموعة سورية منتخبات الأردن ولبنان اليابان وأوزبكستان والهند وروسيا وإيران، حيث فاز المنتخب السوري أمام منتخب اليابان 3-0، وفاز على أوزبكستان 3-0 وخسر من الهند 2-1 بعد فوز وخسارة في الفردي وخسارة الزوجي في مباراة قريبة المستوى ليفقد بعد ذلك فرصة اللعب في تصفيات المراكز 1-8، ولعب في تصفيات المراكز من 16-10ليحقق المركز العاشر لهذه الفئة، والسادس على منطقة غرب آسيا.
شكلت مشاركة الفريق السوري ببطولة غرب آسيا المقامة في دولة الهند فرصة احتكاك للاعبين الناشئين واكتسبت أهمية خاصة بعد توقف البطولات العام الماضي بسبب فيروس كورونا بحسب ما أشار إليه اللاعبون المشاركون، حيث أشادوا بالمنشآت الرياضية المجهزة بطريقة متطورة والمعالم الآثرية التي زاروها خلال تواجدهم في الهند على أن يكون هناك مشاركات أخرى خلال الفترة القادمة.
© Sputnik . NOUR MOLHEM"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
© Sputnik . NOUR MOLHEM
منافسة قوية
عضو اتحاد اللعبة وسيم زينية أوضح في تصريح لـ "سبوتنيك" أن ما حققه لاعبو منتخبنا يمثل إنجازا نظرا لقوة المنافسات في البطولة المصنفة ضمن المستوى الثاني وفق الاتحاد الدولي لكرة المضرب ما يعني أن المشاركين فيها هم من نخبة لاعبي العالم ولديهم ترتيب متقدم في تصنيف الاتحاد.
لافتاً إلى إن الفريق لعب في الهند كافة المباريات تحت درجة حرارة تفوق 45 مئوية وهذا يعد عناء بحكم اختلاف الطقس ما بين سوريا والهند، مبيناً أن الاتحاد الهندي المنظم للحدث تعاون معنا بشكل كبير من خلال التسهيلات والميزات التي قدمها للفريق للبث روح التنافس خلال اللعب.
وختم زينية، بأن "اتحاد اللعبة لم يبخل بدعم لاعبينا داخلياً وخارجياً، وهم بالمقابل يردون الدين برفع علم بلدنا الغالي عالياً، واتحاد اللعبة على مسافة واحدة من كل اللاعبين، وعلى استعداد لتقديم الدعم المستطاع لكل لاعب مجتهد، لذلك فإن هذه المشاركة لا تعد الأولى في الهند ولن نتردد بالمشاركة بالبطولات التي ستقام بالمستقبل".
© Sputnik . NOUR MOLHEM"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
"التنس" السورية تعود من جديد.. والبداية من الهند
© Sputnik . NOUR MOLHEM
حديث رياضي عالمي
أما عبد الرحمن سليم مدرب المنتحب فأشار بتصريحه لوكالة "سبوتنيك" إلى أن التنظيم ما بين البلدين للمشاركة في اللعبة كان جيدا وتم تقديم فرصة للاعبين للتدريب قبل المباراة ضمن الإمكانيات الملائمة لحدث رياضي عالمي بحكم المشاركات من قبل دول تعد لعبة التنس بها في الدرجة الاولى.
وأوضح سليم، أن التحضير هذه السنة كان مختلفا كثيراً عن السنوات الأخيرة من خلال معسكر داخلي في القطر، وآخر خارجي تخللتهما بطولة دولية كانت مفيدة لدخول اللاعبين في جو المنافسات، ثم كان السفر إلى الهند قبل وقت كاف للتأقلم مع الأجواء قبل بدء البطولة.