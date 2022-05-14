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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجزائر-تعلن-تعيين-مدير-جديد-للأمن-الخارجي-1062229110.html
الجزائر تعلن تعيين مدير جديد للأمن الخارجي
الجزائر تعلن تعيين مدير جديد للأمن الخارجي
أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر، اليوم السبت، تعيين مدير جديد للوثائق والأمن الخارجي. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
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الجزائر
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وجاء في الوزارة: "باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، على تنصيب اللواء جمال كحال، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري"، بحسب صحيفة "الشروق".وأضاف البيان أن شنقريحة أعطى رجال الوثائق والأمن الخارجي تعليمات "تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، وكذا مضاعفة الجهود لرفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي".وتولى الجنرال جمال كحال، منصب مدير الأمن الرئاسي لسنوات عديدة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتمت إقالته من منصبه في يوليو/ تموز 2015.
https://arabic.sputniknews.com/20220513/إقالة-مدير-مجمع-تسيير-موانئ-الجزائر-1062185865.html
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الجزائر تعلن تعيين مدير جديد للأمن الخارجي

14:27 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 14:28 GMT 14.05.2022)
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationaleرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
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أعلنت وزارة الدفاع في الجزائر، اليوم السبت، تعيين مدير جديد للوثائق والأمن الخارجي.
وجاء في الوزارة: "باسم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، أشرف الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش، على تنصيب اللواء جمال كحال، مديرا عاما للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري"، بحسب صحيفة "الشروق".
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2022
إقالة مدير مجمع تسيير موانئ الجزائر
أمس, 12:42 GMT
وأضاف البيان أن شنقريحة أعطى رجال الوثائق والأمن الخارجي تعليمات "تتعلق أساسا بضرورة التحلي بأقصى درجات المهنية والاحترافية في أداء المهام الموكلة، وكذا مضاعفة الجهود لرفع التحديات الأمنية التي أفرزتها التحولات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي".
وتولى الجنرال جمال كحال، منصب مدير الأمن الرئاسي لسنوات عديدة خلال عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتمت إقالته من منصبه في يوليو/ تموز 2015.
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