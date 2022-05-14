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الجيش الأمريكي يدخل 90 شاحنة أسلحة ولوجستيات إلى قواعده شرقي سوريا عبر العراق
الجيش الأمريكي يدخل 90 شاحنة أسلحة ولوجستيات إلى قواعده شرقي سوريا عبر العراق
رفع "التحالف الدولي" اللاشرعي بقيادة الجيش الأمريكي من وتيرة إدخال تعزيزاته وقوافله العسكرية إلى الأراضي السورية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وصول قافلة... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:04+0000
2022-05-14T11:04+0000
العالم العربي
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وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك"، أن "قوات "التحالف الدولي" المزعوم، أدخلت اليوم السبت 14 أيار/ مايو، قافلة أسلحة ومعدات لوجستية محملة ضمن 20 شاحنة، إلى قواعده العسكرية بريف محافظة الحسكة".ولفتت المصادر أن "التعزيزات المذكورة دخلت إلى سوريا من إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد البري غير الشرعي في أقصى الشرق من محافظة الحسكة".وكانت قوات "التحالف الدولي" أدخلت، أمس الجمعة، قافلة كبيرة من الأسلحة والمعدات لوجستية، قادمة من إقليم شمال العراق أيضا.وقالت مصادر محلية لــ "سبوتنيك"، إن "قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية لقوات "التحالف الدولي" مكونة من 70 شاحنة دخلت محافظة الحسكة، ومن المتوقع أن تتوزع على قواعده العسكرية اللاشرعية بريفي الحسكة ودير الزور".وأضافت المصادر أن "القافلة تحتوي على عربات عسكرية وسلاح مدفعية وذخيرة ولوائح اسمنتية، مشيرة إلى أن هذه القافلة هي ثاني أكبر قافلة عسكرية تدخل إلى سوريا منذ بداية العام الحالي".يشار إلى أن قوات "التحالف الأمريكي" كثفت خلال الأشهر الماضية من تعزيز قواعدها شرقي سوريا والتي تتموضع في محيط حقول النفط والغاز، وذلك تزامناً مع العمليات الأمنية والانزالات التي تنفذها بمساندة من مسلحي "قسد" ضد أبناء القبائل العربية.
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العالم العربي

الجيش الأمريكي يدخل 90 شاحنة أسلحة ولوجستيات إلى قواعده شرقي سوريا عبر العراق

11:04 GMT 14.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attiaالجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021
الجيش الأمريكي يستمر بعمليات تصدير النفط السوري المسروق من محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية، سوريا 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . Attia Al-Attia
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رفع "التحالف الدولي" اللاشرعي بقيادة الجيش الأمريكي من وتيرة إدخال تعزيزاته وقوافله العسكرية إلى الأراضي السورية خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وصول قافلة عسكرية إلى ريف محافظة الحسكة شرقي سوريا، قادمة من قواعده في إقليم شمالي العراق.
وأفادت مصادر محلية في ريف الحسكة لمراسل "سبوتنيك"، أن "قوات "التحالف الدولي" المزعوم، أدخلت اليوم السبت 14 أيار/ مايو، قافلة أسلحة ومعدات لوجستية محملة ضمن 20 شاحنة، إلى قواعده العسكرية بريف محافظة الحسكة".
ولفتت المصادر أن "التعزيزات المذكورة دخلت إلى سوريا من إقليم شمال العراق عبر معبر الوليد البري غير الشرعي في أقصى الشرق من محافظة الحسكة".
وكانت قوات "التحالف الدولي" أدخلت، أمس الجمعة، قافلة كبيرة من الأسلحة والمعدات لوجستية، قادمة من إقليم شمال العراق أيضا.
وقالت مصادر محلية لــ "سبوتنيك"، إن "قافلة أسلحة ومساعدات لوجستية لقوات "التحالف الدولي" مكونة من 70 شاحنة دخلت محافظة الحسكة، ومن المتوقع أن تتوزع على قواعده العسكرية اللاشرعية بريفي الحسكة ودير الزور".
وأضافت المصادر أن "القافلة تحتوي على عربات عسكرية وسلاح مدفعية وذخيرة ولوائح اسمنتية، مشيرة إلى أن هذه القافلة هي ثاني أكبر قافلة عسكرية تدخل إلى سوريا منذ بداية العام الحالي".
يشار إلى أن قوات "التحالف الأمريكي" كثفت خلال الأشهر الماضية من تعزيز قواعدها شرقي سوريا والتي تتموضع في محيط حقول النفط والغاز، وذلك تزامناً مع العمليات الأمنية والانزالات التي تنفذها بمساندة من مسلحي "قسد" ضد أبناء القبائل العربية.
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