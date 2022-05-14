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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الجيش-التونسي-ينقذ-81-مهاجرا-بعد-تعطل-قاربهم--1062240111.html
الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا بعد تعطل قاربهم
الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا بعد تعطل قاربهم
أعلن الجيش التونسي، اليوم السبت، إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد انطلاقهم من السواحل الليبية على متن قارب متهالك. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T21:26+0000
2022-05-14T21:31+0000
أخبار تونس اليوم
مهاجر غير شرعي
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وذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط، موضحا أنهم "38 مهاجرا من مصر و32 من بنغلادش و10 من السودان وواحد من المغرب".وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 38 عاما عقب تعثر القارب على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل شمال شرق تونس.وكان القارب قد غادر ليل 13 إلى 14 أيار/مايو، قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية.وتم نقل المهاجرين لميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.وكانت السلطات التونسية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.
https://arabic.sputniknews.com/20220416/مصرع-6-مهاجرين-في-تحطم-قارب-قبالة-السواحل-الليبية-وفقدان-29-آخرين-1061264734.html
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أخبار تونس اليوم, مهاجر غير شرعي

الجيش التونسي ينقذ 81 مهاجرا بعد تعطل قاربهم

21:26 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 21:31 GMT 14.05.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLIمهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020
مهاجرون من تونس وليبيا يصلون على متن قارب حرس الحدود الإيطالي (خفر السواحل) في جزيرة بيلاجي الإيطالية في لامبيدوزا، 1 أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / ALBERTO PIZZOLI
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أعلن الجيش التونسي، اليوم السبت، إنقاذ 81 مهاجرا بينهم امرأة بعد انطلاقهم من السواحل الليبية على متن قارب متهالك.
وذكر موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية" أن هؤلاء المهاجرين كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط، موضحا أنهم "38 مهاجرا من مصر و32 من بنغلادش و10 من السودان وواحد من المغرب".
انقاذ مهاجرين من قبل فريق من حفر السواحل سي ووتش-3 على بعد حوالي 35 ميلاً من ليبيا، في نطاق منطقة البحث والإنقاذ الليبية، 18 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2022
مصرع 6 مهاجرين في تحطم قارب قبالة السواحل الليبية وفقدان 29 آخرين
16 أبريل, 14:23 GMT
وأشار الموقع إلى أنه تم العثور على المهاجرين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 38 عاما عقب تعثر القارب على بعد نحو 6 كيلومترات من سواحل شمال شرق تونس.
وكان القارب قد غادر ليل 13 إلى 14 أيار/مايو، قرية أبو كماش في أقصى غرب ليبيا قرب الحدود التونسية.
وتم نقل المهاجرين لميناء الكتف قرب مدينة بن قردان غير البعيدة من الحدود الليبية، حيث سلموا لجهاز الحرس الوطني التونسي.
وكانت السلطات التونسية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري العثور على جثث 24 مهاجرا بعد غرق قواربهم قبالة سواحل وسط شرق تونس.
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Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:53 GMT
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