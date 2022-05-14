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الحكومة الفرنسية تستقيل "بغير قصد"
الحكومة الفرنسية تستقيل "بغير قصد"
نشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بيان استقالتها عن طريق الخطأ. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T14:00+0000
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أخبار فرنسا
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وجاء في البيان، الذي ظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسبما ذكرت إذاعة "فرانس إنفو"، أن "رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".ووفقًا للحكومة، فقد حدث "خطأ في معالجة المعلومات"، تجدر الإشارة إلى أن الموقع في حالة "إعادة ترتيب"، وهو جاهز للتفعيل تحت أي ظرف من الظروف، ورسالة الاستقالة هي نتيجة تفعيل هذا الوضع.ووفقًا لمصدر حكومي، فإن البيانات الصحفية هي فقط صحيحة، وقال المصدر إنه "ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم".وأشارت تقارير إعلامية، يوم 11 مايو/ أيار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.ووفقا لـ "فرانس إنفو"، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.
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أخبار فرنسا

الحكومة الفرنسية تستقيل "بغير قصد"

14:00 GMT 14.05.2022
© AFP 2022 / JOHN THYSإصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا الاثنين 22 نوفمبر 2021
إصابة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس بفيروس كورونا الاثنين 22 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© AFP 2022 / JOHN THYS
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نشر الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية، اليوم السبت، بيان استقالتها عن طريق الخطأ.
وجاء في البيان، الذي ظل على صفحة الموقع لأكثر من ساعة، حسبما ذكرت إذاعة "فرانس إنفو"، أن "رئيس الوزراء جان كاستكس قدم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون".
ووفقًا للحكومة، فقد حدث "خطأ في معالجة المعلومات"، تجدر الإشارة إلى أن الموقع في حالة "إعادة ترتيب"، وهو جاهز للتفعيل تحت أي ظرف من الظروف، ورسالة الاستقالة هي نتيجة تفعيل هذا الوضع.
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ووفقًا لمصدر حكومي، فإن البيانات الصحفية هي فقط صحيحة، وقال المصدر إنه "ليس من المقرر إجراء تغييرات اليوم".
وأشارت تقارير إعلامية، يوم 11 مايو/ أيار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي الحالي، جان كاستكس، لا يريد أن يصبح عضوا في الحكومة الجديدة، ويخطط لأخذ قسط من الراحة.
ووفقا لـ "فرانس إنفو"، فإن كاستكس لا يريد دخول الحكومة الجديدة، رغم أن اسمه ظهر في قائمة الأعضاء المحتملين في وزارة العدل، وأنه كان يعتزم الاستقالة فور انتهاء الانتخابات الرئاسية، لكن الرئيس المعاد انتخابه إيمانويل ماكرون طالبه بالاحتفاظ بمنصبه حتى التعديل الوزاري في الحكومة.
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