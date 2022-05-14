https://arabic.sputniknews.com/20220514/الحكومة-المكسيكية-تستعد-لتغيير-قانون-الاستيراد-والتصدير-للحد-من-التضخم-1062205729.html
الحكومة المكسيكية تستعد لتغيير قانون الاستيراد والتصدير للحد من التضخم
الحكومة المكسيكية تستعد لتغيير قانون الاستيراد والتصدير للحد من التضخم
أعلن متحدث باسم وزارة المالية المكسيكية، أمس الجمعة، أن الحكومة تستعد لتغيير قانون الاستيراد والتصدير بهدف الحد من التضخم. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T04:18+0000
2022-05-14T04:18+0000
2022-05-14T04:18+0000
المكسيك
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وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها صحف محلية، إن مرسوما رئاسيا سيصدر، نهاية الأسبوع، لتغيير التعريفات في قانون الاستيراد والتصدير بالبلاد في محاولة لخفض التضخم.ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من كشف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن خطة لاحتواء التضخم، والتي تلتزم الحكومة بموجبها بزيادة إنتاج الأغذية الأساسية بدعم من قادة الأعمال المحليين.وبلغ التضخم العام والأساسي في المكسيك، في أبريل الماضي، أعلى مستوياته منذ يناير 2001.ورفع البنك المركزي المكسيكي، الخميس، سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7 في المائة، وقال إنه قد يتخذ "إجراءات أكثر صرامة" لمحاربة التضخم.
https://arabic.sputniknews.com/20220508/مقتل-شخص-وإصابة-6-آخرين-في-إطلاق-نار-بالمكسيك-1061971464.html
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المكسيك
الحكومة المكسيكية تستعد لتغيير قانون الاستيراد والتصدير للحد من التضخم
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أعلن متحدث باسم وزارة المالية المكسيكية، أمس الجمعة، أن الحكومة تستعد لتغيير قانون الاستيراد والتصدير بهدف الحد من التضخم.
وقال المسؤول، في تصريحات نقلتها صحف محلية، إن مرسوما رئاسيا سيصدر، نهاية الأسبوع، لتغيير التعريفات في قانون الاستيراد والتصدير بالبلاد في محاولة لخفض التضخم.
ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من كشف الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن خطة لاحتواء التضخم
، والتي تلتزم الحكومة بموجبها بزيادة إنتاج الأغذية الأساسية بدعم من قادة الأعمال المحليين.
وبلغ التضخم العام والأساسي في المكسيك، في أبريل الماضي، أعلى مستوياته منذ يناير 2001.
ورفع البنك المركزي المكسيكي، الخميس، سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 7 في المائة، وقال إنه قد يتخذ "إجراءات أكثر صرامة" لمحاربة التضخم.