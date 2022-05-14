https://arabic.sputniknews.com/20220514/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-أن-يكون-انضمام-فنلندا-إلى-الناتو-دون-رد-فعل-سياسي-1062206951.html
الخارجية الروسية: انضمام فنلندا والسويد للناتو لا يخدم مصالحهما ويؤدي لعسكرة الشمال
الخارجية الروسية: انضمام فنلندا والسويد للناتو لا يخدم مصالحهما ويؤدي لعسكرة الشمال
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه لا يمكن لانضمام فنلندا إلى الناتو أن يكون دون رد فعل سياسي 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T06:33+0000
2022-05-14T06:33+0000
2022-05-14T06:43+0000
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: انضمام فنلندا والسويد للناتو لا يخدم مصالحهما ويؤدي لعسكرة الشمال
06:33 GMT 14.05.2022 (تم التحديث: 06:43 GMT 14.05.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أنه لا يمكن لانضمام فنلندا إلى الناتو أن يكون دون رد فعل سياسي