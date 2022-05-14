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https://arabic.sputniknews.com/20220514/الدفاع-الروسية-القوات-الأوكرانية-تستخدم-مدارس-ومبان-سكنية-في-دونيتسك-كنقاط-لإطلاق-النار-1062238067.html
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم مدارس ومبان سكنية في دونيتسك كنقاط لإطلاق النار
الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم مدارس ومبان سكنية في دونيتسك كنقاط لإطلاق النار
كشف مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية، نصبت أسلحة ثقيلة في عدد من المدارس... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T19:25+0000
2022-05-14T19:25+0000
روسيا
رصد عسكري
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موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال إفادة صحفية: "جهزت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية معقلا لها ونصبت أسلحة ثقيلة وبنت مستودعا للذخيرة في مدرسة بمنطقة بتروفسكايا غورا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، دون إجلاء المدنيين".وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية نصبت أسلحة مدفعية على أراضي مصنع للمعدات الكيميائية، يقع على مقربة من مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.وشدد ميزينتسيف على أن "المسلحين، وهم يعلمون أن المدنيين سيصبحون ضحايا لمثل هذه الأعمال الإجرامية، يقومون عن عمد بإطلاق النار على مواقع القوات المسلحة الروسية من المناطق السكنية، مما يدفعها للرد على مصادر النيران، من أجل تحميلهم المسؤولية لاحقًا عن تدمير البنية التحتية المدنية".واعتبر ميزينتسيف أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى الموقف اللاإنساني لسلطات كييف تجاه مصير مواطنيها.وأكد ميزينتسيف مرة أخرى أن القوات المسلحة الروسية، على عكس التشكيلات المسلحة الأوكرانية، لا تضرب البنية التحتية المدنية في البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-6-مراكز-قيادة-أوكرانية-1062236476.html
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روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستخدم مدارس ومبان سكنية في دونيتسك كنقاط لإطلاق النار

19:25 GMT 14.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالعقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022
العقيد ميخائيل ميزينتسيف، رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، في إحاطة عن وقف إطلاق النار من أجل إجلاء المدنيين في فولنوفاخا وماريوبول، روسيا5 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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كشف مدير المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في وزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، اليوم السبت، أن القوات الأوكرانية، نصبت أسلحة ثقيلة في عدد من المدارس والمباني السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية.
موسكو- سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال إفادة صحفية: "جهزت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية معقلا لها ونصبت أسلحة ثقيلة وبنت مستودعا للذخيرة في مدرسة بمنطقة بتروفسكايا غورا السكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية، دون إجلاء المدنيين".

القوات الأوكرانية جهزت مواقع إطلاق نار، ونصبت أسلحة مدفعية وعربات مدرعة داخل أراضي تابعة لـ3 مدارس في منطقة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية إلى جانب ذلك ، ذكر ميزينتسيف، نصب النازيون في نيكولاييف أسلحتهم في المباني والأراضي المجاورة للمدارس رقم 7، 15 و 35.

وأشار ميزينتسيف إلى أن القوات الأوكرانية نصبت أسلحة مدفعية على أراضي مصنع للمعدات الكيميائية، يقع على مقربة من مناطق سكنية في جمهورية لوغانسك الشعبية.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
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وشدد ميزينتسيف على أن "المسلحين، وهم يعلمون أن المدنيين سيصبحون ضحايا لمثل هذه الأعمال الإجرامية، يقومون عن عمد بإطلاق النار على مواقع القوات المسلحة الروسية من المناطق السكنية، مما يدفعها للرد على مصادر النيران، من أجل تحميلهم المسؤولية لاحقًا عن تدمير البنية التحتية المدنية".
واعتبر ميزينتسيف أن هذه الحقائق تظهر مرة أخرى الموقف اللاإنساني لسلطات كييف تجاه مصير مواطنيها.
وأكد ميزينتسيف مرة أخرى أن القوات المسلحة الروسية، على عكس التشكيلات المسلحة الأوكرانية، لا تضرب البنية التحتية المدنية في البلاد.
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