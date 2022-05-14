https://arabic.sputniknews.com/20220514/الدفاع-الروسية-تعلن-عن-تدمير-6-مراكز-قيادة-أوكرانية-1062236476.html
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 6 مراكز قيادة أوكرانية
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 6 مراكز قيادة أوكرانية
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن استهداف صواريخ عالية الدقة لـ28 معقلًا لسرايا القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعين... 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T17:59+0000
2022-05-14T17:59+0000
2022-05-14T17:59+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتابع كوناشينكوف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي الحربي 33 منطقة تمركز للقوى العاملة والآليات العسكرية، ونتيجة للضربات، تم تصفية ما يصل إلى 90 قوميًا، وتم تعطيل 18 آلية عسكرية.وأضاف كوناشينكوف: "خلال النهار، قصفت القوات الصاروخية والمدفعية 6 مراكز قيادة، و178 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية، و3 ملاجئ محصنة، و 28 مدفعا ميدانيا من مواقع القصف النشط، بما في ذلك راجمة صواريخ سميرش".وذكر كوناشينكوف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 6 طائرات أوكرانية من دون طيار في منطقة خاركوف خلال النهار، بما في ذلك واحدة فوق جزيرة زميني".وتم اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توشكا-أو" في مدينة خليبوبروب، و3 صواريخ من طراز سميرش في منطقة كامينكا في خاركوف.وعدد بيان وزارة الدفاع خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 165 طائرة، و125 مروحية، و864 طائرة بدون طيار، و304 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و3067 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و372 راجمة صواريخ، و1514 مدفعية ميدان وهاون، بالإضافة إلى 2913 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".
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رصد عسكري, روسيا
الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 6 مراكز قيادة أوكرانية
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن استهداف صواريخ عالية الدقة لـ28 معقلًا لسرايا القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعين للذخيرة خلال النهار، حين سرده لبيان وزارة الدفاع عن آخر نتائج العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، اليوم السبت.
وتابع كوناشينكوف: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي الحربي 33 منطقة تمركز للقوى العاملة والآليات العسكرية، ونتيجة للضربات، تم تصفية ما يصل إلى 90 قوميًا، وتم تعطيل 18 آلية عسكرية.
وأضاف كوناشينكوف: "خلال النهار، قصفت القوات الصاروخية والمدفعية 6 مراكز قيادة، و178 منطقة تمركز للقوى العاملة والمعدات العسكرية، و3 ملاجئ محصنة، و 28 مدفعا ميدانيا من مواقع القصف النشط، بما في ذلك راجمة صواريخ سميرش".
وذكر كوناشينكوف أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 6 طائرات أوكرانية من دون طيار في منطقة خاركوف خلال النهار، بما في ذلك واحدة فوق جزيرة زميني".
وتم اعتراض صاروخ باليستي أوكراني من طراز "توشكا-أو" في مدينة خليبوبروب، و3 صواريخ من طراز سميرش في منطقة كامينكا في خاركوف.
وعدد بيان وزارة الدفاع
خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية: "بلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 165 طائرة، و125 مروحية، و864 طائرة بدون طيار، و304 أنظمة صواريخ مضادة للطائرات، و3067 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و372 راجمة صواريخ، و1514 مدفعية ميدان وهاون، بالإضافة إلى 2913 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".