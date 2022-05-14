https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئاسة-اللبنانية-تعلن-عن-رسالة-يوجهها-عون-إلى-المواطنين--1062215671.html
الرئاسة اللبنانية تعلن عن رسالة يوجهها عون إلى المواطنين
الرئاسة اللبنانية تعلن عن رسالة يوجهها عون إلى المواطنين
أعلنت الرئاسة اللبنانية عن رسالة سيوجهها الرئيس ميشال عون، مساء اليوم، إلى اللبنانيين. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T10:22+0000
2022-05-14T10:22+0000
2022-05-14T10:22+0000
أخبار لبنان
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ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "يوجه الرئيس عون في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية".وعن ما ستتضمنه كلمة عون أوضح البيان أنه سيتناول فيها "أهمية الاستحقاق الانتخابي وضرورة مشاركة اللبنانيين فيه نظرا للدور المناط بالسلطة التشريعية في الاستحقاقات المقبلة".ولفت البيان إلى أن كلمة الرئيس اللبناني سوف تذاع عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي.يشار إلى أن الانتخابات اللبنانية تسير وفق جدول زمني، حيث انطلقت صباح الجمعة الـ6 من مايو/ آيار المرحلة الأولى من عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.ويوم الأحد الموافق الـ8 من مايو جرت المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج، وتحديدا المقيمين في الدول الغربية، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم غدا الأحد الموافق الـ15 من مايو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
الرئاسة اللبنانية تعلن عن رسالة يوجهها عون إلى المواطنين
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أعلنت الرئاسة اللبنانية عن رسالة سيوجهها الرئيس ميشال عون، مساء اليوم، إلى اللبنانيين.
ووفقا لبيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبرحسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت: "يوجه الرئيس عون
في الثامنة مساء اليوم، رسالة الى اللبنانيين عشية الانتخابات النيابية".
وعن ما ستتضمنه كلمة عون أوضح البيان أنه سيتناول فيها "أهمية الاستحقاق الانتخابي
وضرورة مشاركة اللبنانيين فيه نظرا للدور المناط بالسلطة التشريعية في الاستحقاقات المقبلة".
ولفت البيان إلى أن كلمة الرئيس اللبناني سوف تذاع عبر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن الانتخابات اللبنانية تسير وفق جدول زمني، حيث انطلقت صباح الجمعة الـ6 من مايو/ آيار المرحلة الأولى من عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في الخارج
، في كل من المملكة العربية السعودية، قطر، الكويت، سوريا، البحرين، الأردن، إيران، سلطنة عمان، مصر والعراق.
ويوم الأحد الموافق الـ8 من مايو جرت المرحلة الثانية من اقتراع اللبنانيين في الخارج، وتحديدا المقيمين في الدول الغربية، فيما سيدلي المقيمون في لبنان بأصواتهم غدا الأحد الموافق الـ15 من مايو.