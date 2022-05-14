عربي
لافروف: العلاقات بين روسيا الاتحادية ودول الخليج ترقى إلى مستوى جديد
https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-إلهام-علييف-يصل-إلى-تركيا-1062218386.html
الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركيا
الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركيا
بدأت زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى الجمهورية التركية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:30+0000
2022-05-14T11:30+0000
أخبار تركيا اليوم
إلهام علييف
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049255446_0:0:2643:1487_1920x0_80_0_0_d7b596e150580bb08b474b01a9b67f46.jpg
هبطت طائرة رئيس الدولة في مطار ريزي-أرتفين الجديد قبل بضع دقائق.سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مطار ريزي - أرتفين، يوم السبت 14 مايو/أيار.يتم بث الأحداث مباشرة على شاشة التلفزيون.يقع المرفأ الجوي الجديد، الذي حصل على مكانة دولية، شمال شرقي تركيا، على حدود مقاطعتي ريزي وأرتفين. هذا هو خامس مطار في العالم، تم بناؤه مباشرة في البحر، على أرض مصطنعة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0f/1049255446_0:0:2643:1983_1920x0_80_0_0_182b0b8bac9e2c96283c3aa65bcab102.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, إلهام علييف, رجب طيب أردوغان

الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركيا

11:30 GMT 14.05.2022
© Sputnik . المكتب الصحفي لرئيس أذربيجان / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقاء في باكو
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال لقاء في باكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2022
© Sputnik . المكتب الصحفي لرئيس أذربيجان
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
بدأت زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى الجمهورية التركية.
هبطت طائرة رئيس الدولة في مطار ريزي-أرتفين الجديد قبل بضع دقائق.
سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مطار ريزي - أرتفين، يوم السبت 14 مايو/أيار.
يتم بث الأحداث مباشرة على شاشة التلفزيون.
يقع المرفأ الجوي الجديد، الذي حصل على مكانة دولية، شمال شرقي تركيا، على حدود مقاطعتي ريزي وأرتفين. هذا هو خامس مطار في العالم، تم بناؤه مباشرة في البحر، على أرض مصطنعة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Местные жители на улице в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала