https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-إلهام-علييف-يصل-إلى-تركيا-1062218386.html
الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركيا
الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركيا
بدأت زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى الجمهورية التركية. 14.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-14T11:30+0000
2022-05-14T11:30+0000
2022-05-14T11:30+0000
أخبار تركيا اليوم
إلهام علييف
رجب طيب أردوغان
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هبطت طائرة رئيس الدولة في مطار ريزي-أرتفين الجديد قبل بضع دقائق.سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مطار ريزي - أرتفين، يوم السبت 14 مايو/أيار.يتم بث الأحداث مباشرة على شاشة التلفزيون.يقع المرفأ الجوي الجديد، الذي حصل على مكانة دولية، شمال شرقي تركيا، على حدود مقاطعتي ريزي وأرتفين. هذا هو خامس مطار في العالم، تم بناؤه مباشرة في البحر، على أرض مصطنعة.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, إلهام علييف, رجب طيب أردوغان
الرئيس إلهام علييف يصل إلى تركيا
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بدأت زيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف إلى الجمهورية التركية.
هبطت طائرة رئيس الدولة في مطار ريزي-أرتفين الجديد قبل بضع دقائق.
سيشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأذربيجاني إلهام علييف في حفل افتتاح مطار ريزي - أرتفين، يوم السبت 14 مايو/أيار.
يتم بث الأحداث مباشرة على شاشة التلفزيون.
يقع المرفأ الجوي الجديد، الذي حصل على مكانة دولية، شمال شرقي تركيا، على حدود مقاطعتي ريزي وأرتفين. هذا هو خامس مطار في العالم، تم بناؤه مباشرة في البحر، على أرض مصطنعة.