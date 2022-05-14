https://arabic.sputniknews.com/20220514/الرئيس-اسد-يهنئ-الشيخ-محمد-بن-زايد-بانتخابه-رئيسا-لدولة-الإمارات-1062221308.html

الرئيس اﻷسد يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

الرئيس اﻷسد يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات

أرسل الرئيس السوري بشار اﻷسد برقية تهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي تم انتخابه اليوم رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلفا للشيخ خليفة بن زايد... 14.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-14T12:08+0000

2022-05-14T12:08+0000

2022-05-14T12:08+0000

العالم العربي

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ووفقا للرئاسة السورية، قال الأسد في البرقية: "أبارك لكم نيلكم ثقة المجلس الأعلى للاتحاد وانتخابكم بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأتمنى أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة التي أسس لها الراحل الكبير الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".وأضاف: "لقد كان لكم على مدى السنوات الماضية دور قيادي في وصول دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، واستطعتم تسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموما".وختم: "نتطلع إلى مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات وتعزيز الشراكات في الميادين كافة مستندين إلى ما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط ومصالح مشتركة".وكان الرئيس السوري بشار اﻷسد قد بعث يوم أمس، ببرقيتي تعزية لكلٍ من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد اﻷعلى للقوات المسلحة بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.وأعلن المجلس الأعلى للاتحاد، اليوم السبت، انتخاب محمد بن زايد، بالإجماع، رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن المجلس عقد اجتماعًا اليوم في قصر المشرف في أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وعقب الاجتماع، أصدرت وزارة شؤون الرئاسة بيانا جاء فيه أنه "بموجب المادة 51 من الدستور، تم انتخاب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة خلفاً للمغفور له فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان".

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